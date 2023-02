Una de las cantantes más esperadas en Viña del Mar 2023. Christina Aguilera visitará por primera vez el famoso escenario de la ‘Quinta Vergara’, donde cantará para todo el público chileno que la aclama. Será la primera presentación de la estadounidense en el festival de música latina más importante, donde se espera que entone sus principales éxitos como Genio Atrapado, Una Mujer, Candyman, Dirrty, Fighter, I Turn yo You, Ain’t no Other Man, y Your Body, entre otros. Recuerda que para ver la presentación de Christina Aguilera debes hacerlo este jueves 23 de febrero desde las 22:00 horas de Chile vía TVN y Canal 13.

VIDEO RELACIONADO

Christina Aguilera en Viña del Mar 2023 (Video: Viña del Mar).