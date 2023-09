Shakira lo volvió a hacer: la historia detrás de El Jefe, su nueva canción

La cantante colombiana Shakira volvió a la palestra y esta vez para presentar su nuevo tema “El Jefe”, el cual ha grabado junto a los mexicanos de Fuerza Regida con quienes grabó un polémico videoclip donde hablan del abuso laboral que sufren las personas alrededor del mundo y que incluso habría ocurrido en el mismo núcleo de Shakira, cuando esta mantenía un romance con el exfutbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué.

La nueva venganza de Shakira contra su exsuegro

Cuando todo parecía indicar que Shakira había olvidado su pasado en Barcelona, donde formó un hogar de más de 12 años junto a Gerard Piqué y la familia de este, la colombiana vuelve a la acción pues parece que solo le faltaba uno de los personajes: su exsuegro Joan Piqué Rovira.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, son las ácidas palabras de Shakira, en clara referencia a su exsuegro y papá de Piqué que, como se sabe, administraba las cuentas de Shakira y habría sido este quien no pagó los impuesto a Hacienda.

¿Quién es Lili Melgar y por qué Shakira la menciona en “El Jefe”?

Lili Melgar fue la niñera que Shakira y Gerard Piqué contrataron en Barcelona y quien, según medios internacionales, fue la causante del destape de infidelidad de Piqué. Lili le habría contado a Shakira que Piqué la estaba engañando con Clara Chía.

En venganza por haber hablado, se dice que Gerard Piqué la despidió y no le quiso pagar ningún tipo de liquidación por el tiempo que laboró con ellos. Fue Shakira quien finalmente se hizo cargo de esa deuda y volvió a contratar por su cuenta a la mujer.

¿A quién le dedica Shakira su nueva canción “El Jefe”?

Ahora, Shakira sorprendió al dedicarle su nuevo tema “El Jefe” a Lili Melgar, la niñera que tenían sus hijos Sasha y Milan en Barcelona. “Lili Melgar, para ti está canción, que no te pagaron la indemnización”, dice Shakira casi al finalizar el video y mostrando en primer plano el rostro de la mujer que cuidó con mucho amor a sus niños.

¿A quiénes menciona Shakira en sus canciones?

A través de sus más recientes canciones, Shakira no solo ha hablado de su ahora exsuegro Joan Piqué, sino también lo ha hecho con su exsuegra Montserrat Bernabeu en parte de la letra de Music Sessions 53 junto a Bizarrap.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, señala parte de la letra del éxito con el que Shakira ha conseguido varios récords.

La estrella de la música no se ha olvidado tampoco del padre de sus hijos Gerard Piqué y de la nueva conquiste de este, Clara Chía, quien se dice fue la manzana de la discordia y el punto de quiebre para que la relación de los famosos personajes se terminara por completo.

