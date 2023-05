La cantante colombiana Shakira lanzó este jueves 11 de mayo su nuevo tema “Acróstico”, una canción en la que sigue contando el proceso de lo que fue su separación de su expareja y padre de sus hijos, el exdefensa del Barcelona de España, Gerard Piqué.

Sin embargo, el punto principal del nuevo tema de Shakira es que la barranquillera ha escrito la letra dedicándosela íntegramente a sus niños: Milan y Sasha Piqué Mebarak. Es a ellos a quienes se dirige afirmándoles que no los dejará solos.

Acróstico de Shakira para Milan Piqué

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Acróstico de Shakira para Sasha Piqué

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas.

El mensaje de Shakira hacia Gerard Piqué en Acróstico

Shakira también contó pasajes de lo que vivió al lado de Gerard Piqué y de lo que fue su ruptura luego de 12 años de relación y una familia formada. Como se sabe, la relación se habría terminado por una tercera en discordia, es decir, por Clara Chía, a quien señalan de haber sido la amante del exfutbolista.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”.

“Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”.

Incluso, Shakira utiliza una metáfora para afirmar que, aunque un miembro se ha separado, todavía tiene a su lado al resto de su familia: “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Shakira habla sobre la posibilidad de perdonar a Gerard Piqué, señalando que perdonar es de sabios: “Y aunque no sé poner la otra mejilla. Aprender a perdonar es de sabios”.