La sexta y última jornada del todos contra todos por la Serie del Caribe 2024 comenzará el próximo día. El primer juego será entre México vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde el loanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos. Los Naranjeros de Hermosillo buscarán su último suspiro ante los Gigantes de Rivas este martes 6 de febrero desde las 10:30 am. ET . Si estás en alguna región mexicana, podrás seguir la transmisión exclusiva vía Sky y el streaming es a través del extrabase.tv. Además, ESPN Deportes transmitirá el compromiso y también estará disponible a través del streaming ESPN+ (sólo en Estados Unidos).

¿Dónde ver, México vs. Nicaragua en vivo y streaming?

PAÍS CANAL TV / STREAMING Nicaragua Viva Nicaragua - Canal 13 Puerto Rico WAPA Deportes, ESPN Deportes Venezuela SimpleTv, IVC México Sky Sports (TV), Blue to Go y extrabase.tv (streaming) Estados Unidos ESPN Deportes (partidos seleccionados), ESPN+ (todos los partidos) República Dominicana Digital 15, Telemicro Internacional (TV), MLB.tv (streaming)

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Nicaragua EN VIVO por la Serie del Caribe?

El juego entre México vs. Nicaragua se juega este martes 6 de febrero a primera hora del día (10:30 am ET) por la sexta y última jornada de la Serie del Caribe de Béisbol 2024. Revisa los horarios, según el país donde te encuentres.

09:30 horas en Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras

10:30 horas en Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Panamá

11:30 horas en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Canadá y Bolivia

12:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay

¿A qué hora ver el México vs. Nicaragua EN VIVO desde USA?

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 10:30 am Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 9:30 am Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 8:30 am Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 7:30 am Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)