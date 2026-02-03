Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de 2 de Mayo vs Alianza Lima, un duelo correspondiente a la primera fase de la Copa Libertadores 2026 que se jugará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití.

Pronósticos: 2 de Mayo vs Alianza Lima





Ambos equipos marcan - 2.01 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 2.34 vía Te Apuesto

Alianza Lima anota el primer gol - 1.89 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas 2 de Mayo vs Alianza Lima

2 de Mayo se enfrenta a Alianza Lima en el duelo de ida correspondiente a la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Pablo Guede quieren extender su buen momento y mostrar la categoría de su plantilla ante un cuadro paraguayo que vive una mala racha, pero intentará dar la sorpresa.

Los locales llegan con seis duelos consecutivos sin ganar. Los dirigidos por Eduardo Ledesma vienen de perder el pasado fin de semana ante Nacional Asunción (5-1), mientras que en el anterior compromiso en casa igualaron con Olimpia (1-1).

Por su parte, Alianza Lima tiene tres triunfos al hilo entre la pretemporada y la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules superaron el fin de semana fuera de casa al Sport Huancayo (1-2).

Cabe mencionar que, en la temporada anterior, Alianza Lima clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras avanzar en las fases previas. En esta oportunidad buscarán repetir esa actuación bajo el mando de Guede.

Duelo sin valla invicta

Por las características del partido, y los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cuatro compromisos disputados por el conjunto paraguayo.

Además, ambos equipos marcaron en seis de los últimos siete compromisos de Alianza Lima, donde destaca su presentación del pasado fin de semana.

Apuesta 1: 2 de Mayo vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan - 2.01 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de cada equipo, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en tres de las cuatro presentaciones más recientes de 2 de Mayo, así como en los cinco encuentros de Alianza Lima en el año entre amistosos y el su debut en el Torneo Apertura.

Apuesta 2: 2 de Mayo vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles - 2.34 vía Te Apuesto

Alianza Lima abre el marcador

Por la mala racha que vive 2 de mayo, y las anteriores actuaciones de Alianza Lima, no extrañaría que los blanquiazules anoten el primer gol del duelo. Esto se dio en los últimos tres compromisos de los dirigidos por Pablo Guede.

Asimismo, 2 de Mayo recibió el primer gol del duelo en su derrota del pasado sábado ante Nacional de Asunción (5-1).

Apuesta 3: 2 de Mayo vs Alianza Lima: Alianza Lima anota el primer gol - 1.89 vía Te Apuesto

Cuotas 2 de Mayo vs Alianza Lima

Resultado Cuotas 2 de Mayo 3.24 Empate 2.98 Alianza Lima 2.46





2 de Mayo vs Alianza Lima: Historial de enfrentamientos

Este será el primer duelo entre ambos equipos.