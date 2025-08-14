Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Alianza Lima vs AD Tarma, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 16 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Pronósticos: Alianza Lima vs AD Tarma





No anotan ambos equipos – 1.68 vía Te Apuesto

– 1.68 vía Te Apuesto Menos de 2.5 goles – 1.97 vía Te Apuesto

– 1.97 vía Te Apuesto Más de 8.5 córners – 1.68 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Alianza Lima vs AD Tarma

Alianza Lima recibe la visita del AD Tarma en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules buscarán mostrar su mejor versión ante un cuadro visitante que se ha visto muy irregular en el arranque del segundo semestre.

Los dirigidos por Néstor Gorosito vienen de vencer a la Universidad Católica del Ecuador (2-0) en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, en la fecha pasada superaron por la mínima diferencia a Ayacucho (0-1). Se encuentran en la quinta casilla con 8 puntos.

Por su parte, AD Tarma venció en la fecha anterior al Sport Huancayo (1-0), con lo que cortó una racha de dos derrotas en fila. Los dirigidos por Horacio Melgarejo se encuentran en la octava posición con 6 unidades.

Cabe mencionar que, en la temporada pasada, AD Tarma goleó a Alianza Lima (3-0), pero estos equipos igualaron sin goles en sus últimos dos compromisos en el Matute. Para esta ocasión, se espera un encuentro dominado por los locales ante el buen momento que atraviesan.

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que el partido culmine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de Alianza Lima, así como en los anteriores cuatro duelos entre ambos.

Asimismo, ambos equipos no anotaron en los cinco compromisos más recientes de los visitantes.

Apuesta 1: Alianza Lima vs AD Tarma: No anotan ambos equipos – 1.68 vía Te Apuesto

Pocos goles

Es probable que se anoten menos de 2.5 goles por las últimas actuaciones de estos equipos. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los nueve duelos más recientes de los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito.

También esto se dio en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de AD Tarma y en tres de los últimos cuatro encuentros entre ambos.

Apuesta 2:Alianza Lima vs AD Tarma: Menos de 2.5 goles – 1.97 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners

No extrañaría que se cobren más de 8.5 córners por el estilo ofensivo de Alianza Lima y la necesidad de sumar tres puntos para recuperar terreno en el torneo. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro duelos disputados por los blanquiazules.

Además, también se superó esa cantidad de tiros de esquina en el anterior compromiso como visitante de AD Tarma frente a Sport Boys.

Apuesta 3: Alianza Lima vs AD Tarma: Más de 8.5 córners – 1.68 vía Te Apuesto

Cuotas: Alianza Lima vs AD Tarma

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.41 Empate 4.53 Ad Tarma 8.45

Alianza Lima vs AD Tarma: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 7 oportunidades. El balance es de 1 triunfo para Alianza Lima, 3 empates y 3 victorias de AD Tarma. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: