Los pronósticos Alianza Lima vs Cienciano indican una clara ventaja al local. Analizamos los datos estadísticos para identificar las opciones más eficientes en los mercados de apuestas de este encuentro.

Este duelo corresponde a la jornada 15 de la Liga 1 peruana. El partido se disputará el 3 de noviembre de 2026 en el Estadio Matute. Las cuotas Alianza Lima vs Cienciano reflejan la necesidad de los puntos para los blanquiazules que intentarán escalar en la tabla tras caer ante Sporting Cristal la fecha pasada.

Pronósticos del Alianza Lima vs Cienciano

Victoria de Alianza – 1.44 vía 1xbet

Gol de Eryc Castillo en cualquier momento – 1.72 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Alianza Lima vs Cienciano

Eryc Castillo, figura de Alianza: suma 19 goles en 30 partidos de Liga 1 2026.

Carlos Garcés, amenaza visitante: registra 18 goles en 30 encuentros con Cienciano.

Promedio goleador de Alianza: marca 1.68 goles por partido en el campeonato.

Promedio goleador de Cienciano: alcanza 1.71 goles por encuentro en la temporada.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima llega tras perder 3-2 ante Sporting Cristal, aunque mantiene un buen rendimiento en el Clausura: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y marcó en sus siete encuentros más recientes. Además, registra un promedio de 1.68 goles por partido y apenas 0.74 tantos recibidos por encuentro. Eryc Castillo, con 19 goles, será una de sus principales armas ofensivas.

Cienciano también atraviesa un buen momento y viene de vencer 3-0 a Atlético Grau. El equipo cusqueño suma tres victorias en sus últimos cinco compromisos y tiene un promedio de 1.71 goles por partido. Carlos Garcés, máximo anotador del equipo con 18 tantos, será la principal amenaza para la defensa blanquiazul.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Alianza Lima

Nuestra apuesta por la victoria de Alianza Lima se sustenta en su fortaleza jugando en Matute y en la necesidad de sumar puntos ante su afición. El equipo blanquiazul cuenta con mayor experiencia en este tipo de compromisos y tiene en Eryc Castillo, autor de 19 goles en la Liga 1 2026, una importante referencia ofensiva. Aunque Cienciano llega con argumentos en ataque gracias a Carlos Garcés, la localía y el potencial ofensivo de Alianza respaldan la elección del triunfo blanquiazul.

Apuesta de valor: Gol de Eryc Castillo en cualquier momento

El mercado de Eryc Castillo anota en cualquier momento resulta atractivo por su capacidad goleadora y protagonismo en el ataque blanquiazul. Con 19 goles en la Liga 1 2026, el ecuatoriano es una de las principales referencias ofensivas de Alianza Lima y tendrá una nueva oportunidad de marcar ante Cienciano, especialmente aprovechando los espacios que pueda generar jugando en Matute.

Comparativa de cuotas Alianza Lima vs Cienciano

Alineaciones probables Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal; Marcos Huamán, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Federico Girotti, Gaspar Gentile y Eryc Castillo.

Cienciano: Gonzalo Falcón; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Ray Sandoval, Neri Bandiera; Carlos Garcés.

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