Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este sábado 13 de septiembre en el Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso





Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Alianza Lima anota más de 1.5 goles – 1.55 vía Stake

– 1.55 vía Stake Alianza Lima no anotará en ambas mitades – 1.60 vía Stake

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima recibirá la visita del Deportivo Garcilaso en un compromiso correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un duelo clave en las aspiraciones de ambos equipos de mantenerse cerca de la cima ocupada por Universitario.

Los dirigidos por Néstor Gorosito se encuentran en la quinta posición con 12 puntos, a tres de Universitario. Los blanquiazules empataron sin goles en el clásico con los dirigidos por Jorge Fossati en el último duelo previo al parón FIFA y derrotaron a AD Tarma (3-1) en la anterior presentación en casa. Asimismo, llegan con ocho presentaciones al hilo sin perder entre todas las competencias.

Por su parte, Deportivo Garcilaso está invicto en el campeonato y tiene tres empates en sus últimos cuatro encuentros. Los dirigidos por Carlos Bustos empataron en su anterior duelo ante Sport Huancayo (1-1). Se ubican en la cuarta casilla con 13 unidades.

Cabe mencionar que Alianza Lima derrotó al Deportivo Garcilaso en sus cinco enfrentamientos. El partido del pasado Torneo Apertura terminó con triunfo blanquiazul por la mínima diferencia. En esta oportunidad, se espera un partido abierto por las características de ambos equipos.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, es probable que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres duelos de Alianza Lima. Además, el partido terminó sin valla invicta en tres de los anteriores cinco compromisos entre estos clubes.

Además, ambos equipos marcaron en cuatro de los cinco duelos más recientes del Deportivo Garcilaso.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

Goles de Alianza Lima

Ante el poderío ofensivo de Alianza Lima, no extrañaría que los dirigidos por Néstor Gorosito anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cuatro partidos más recientes y en cuatro de sus últimas cinco victorias.

De igual forma, Alianza Lima anotó más de 1.5 goles en tres de los anteriores cinco duelos ante Deportivo Garcilaso

Apuesta 2:Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: Alianza Lima anota más de 1.5 goles – 1.55 vía Stake

Goles en un solo tiempo

Por los anteriores resultados no extrañaría que Alianza Lima no anote goles en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimas seis presentaciones. Además, también se dio en los dos duelos más recientes ante el Garci.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: Alianza Lima no anotará en ambas mitades – 1.60 vía Stake

Cuotas: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.37 Empate 4.90 Deportivo Garcilaso 8.90

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: Enfrentamientos directos

Este será el sexto duelo entre ambos equipos. El balance es de 5 victorias de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: