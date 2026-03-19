Alianza Lima se medirá a Juan Pablo II en un duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 21 de marzo en el Matute. Los blanquiazules saldrán con la misión de mantener su invicto y el buen fútbol que han mostrado en el torneo, mientras que el equipo visitante sueña con una gran sorpresa.

Pronósticos: Alianza Lima vs Juan Pablo II









Alianza Lima anota más de 2.5 goles – 2.07 vía Betano

Alianza Lima anota en ambos tiempos - 1.88 vía Betano

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Puntos claves para el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II









Se anotaron más de 2.5 goles en dos de las tres victorias de los blanquiazules en casa.

Ambos equipos marcaron en los últimos dos compromisos de Alianza Lima.

Los dirigidos por Pablo Guede solo recibieron cuatro goles en el torneo.

Anotaron ambos equipos en las anteriores cuatro presentaciones de Juan Pablo II.

Juan Pablo II ganó sus últimos dos partidos en condición de visitante.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Juan Pablo II









Alianza Lima recibe la visita de Juan Pablo II en un partido correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Por las diferencias entre los planteles, y el gran arranque de los blanquiazules, no hay duda que llegan como claros favoritos.

Los dirigidos por Pablo Guede están invictos en el torneo. Tienen récord de cinco victorias y dos empates. Además, se ubican en la segunda posición con 17 puntos, los mismos que suma el sorprendente líder Chankas, que supera a los blanquiazules por diferencia de goles.

Alianza viene de empatar el pasado fin de semana fuera de casa con Deportivo Garcilaso (1-1), mientras que los de Pablo Guede consiguieron una gran victoria ante Melgar (3-1) en el último compromiso en el Matute.

Por su lado, Juan Pablo II vio rota su racha de tres triunfos consecutivos tras caer en la jornada pasada como local ante Los Chankas (2-3). Este conjunto dirigido, por Marcelo Zuleta, se encuentra en la novena casilla con 10 unidades.

Cabe mencionar que Alianza Lima derrotó a Juan Pablo II (1-0) la temporada pasada en este mismo escenario. En esta ocasión, se espera un nuevo triunfo de los blanquiazules.

Nuestra apuesta segura: Goles de Alianza Lima









Por el poderío ofensivo de Alianza Lima, no extrañaría que los blanquiazules anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en el último partido en casa de los dirigidos por Pablo Guede. Además, Juan Pablo II recibió más de 2.5 goles en la derrota de la fecha pasada.

También, se debe mencionar que se anotaron más de 2.5 goles en los cuatro duelos más recientes de los visitantes.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Juan Pablo II: Alianza Lima anota más de 2.5 goles - 2.07 vía Betano

Apuesta de valor: Goles en ambos tiempos









Se espera un equipo local volcado al ataque, por lo que podría anotar en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en el último compromiso de los dirigidos por Pablo Guede en el Matute. Igualmente, Juan Pablo II recibió en la pasada jornada goles en las dos mitades.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Juan Pablo II: Alianza Lima anota en ambos tiempos - 1.88 vía Betano

Comparativa de cuotas Alianza Lima vs Juan Pablo II





Resultado Cuotas Alianza Lima 1.27 Empate 5.70 Juan Pablo II 10.50

Alineaciones probables Alianza Lima vs Juan Pablo II









Alianza Lima: Duarte; Huaman, Antoni, Garcés, Advíncula; Velez, Pávez, Gaibor, Cantero; Quevedo y Guerrero.

Juan Pablo II: Vega; Toledo, Peralta, Fuentes, Sánchez, Espinoza; Alaniz, Sánchez F, Durán; Ramírez y Juambeltz.