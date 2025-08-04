Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este martes 5 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Pronósticos: Alianza Lima vs Sporting Cristal





Resultado Primer Tiempo – Empate – 2.31 vía Te Apuesto

– 2.31 vía Te Apuesto Ambos equipos anotan – 1.70 vía Te Apuesto

– 1.70 vía Te Apuesto Alianza Lima anota el primer gol – 1.67 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima se enfrentará en Matute con Sporting Cristal en una gran edición del clásico, el cual se trata del partido más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los locales quieren recuperar terreno en el campeonato, mientras que el cuadro celeste buscará extender su buen momento.

Los dirigidos por Néstor Gorosito vienen de vencer a Juan Pablo II (1-2) en la fecha pasada. Además, los blanquiazules cayeron en la primera presentación con suplentes ante Cusco (2-0) e igualaron con Alianza Atlético (1-1), por lo que se encuentran en la sexta casilla con 4 puntos.

Por su parte, Sporting Cristal ganó sus tres duelos en el campeonato sin recibir goles. Los dirigidos por el brasileño, Paulo Autori, golearon a Sport Huancayo (5-0) en la jornada anterior y vencieron a Sport Boys (0-2) en su único partido fuera de casa. Los celestes se ubican en la segunda casilla con nueve puntos.

Cabe mencionar que, en el Apertura, el duelo entre ambos terminó con victoria de Alianza Lima (1-2). Además, el último clásico en Matute culminó igualado (1-1). En esta ocasión, se espera un partido con varios goles y muy parejo.

Empate en el 1T

Es probable que el primer tiempo termine empatado por los antecedentes más recientes de Alianza Lima y de los partidos entre ambos. Ese pronóstico se cumplió en las tres presentaciones de los blanquiazules en el Torneo Clausura.

Asimismo, esto se dio en las dos ediciones más recientes del clásico, donde se incluye el partido en el Torneo Apertura.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Sporting Cristal: Resultado Primer Tiempo – Empate – 2.31 vía Te Apuesto

Goles de ambos equipos

Por los resultados de Alianza Lima, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros de los dirigidos por Gorosito entre el Clausura y la Copa Sudamericana.

Además, ambos equipos anotaron en tres de los anteriores cuatro compromisos entre ambos.

Apuesta 2:Alianza Lima vs Sporting Cristal: Ambos equipos anotan – 1.70 vía Te Apuesto

Los locales abren el marcador

Al jugar en casa, se espera que Alianza Lima salga con todo al ataque, por lo que podrían anotar el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en sus dos encuentros más recientes en Matute, así como en la última edición oficial del clásico en este escenario.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Sporting Cristal: Alianza Lima anota el primer gol – 1.67 vía Te Apuesto

Cuotas: Alianza Lima vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.97 Empate 3.43 Sporting Cristal 4.01

Alianza Lima vs Sporting Cristal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 71 oportunidades. El balance es de 25 victorias para Alianza Lima, 26 empates y 20 triunfos de Sporting Cristal. El resultado de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: