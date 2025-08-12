Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Alianza Lima vs Universidad Católica, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Universidad Católica

Alianza Lima se medirá con la Universidad Católica del Ecuador en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules buscarán mostrar su mejor versión en casa frente a un cuadro que llega en buen momento.

Los dirigidos por Néstor Gorosito vienen de vencer a Ayacucho (0-1) en el Torneo Clausura. Además, alcanzaron estos octavos de final tras eliminar al Gremio de Porto Alegre (3-1) en la serie de playoff.

Por su parte, Universidad Católica igualó en su compromiso más reciente frente a Orense (1-1). Además, el balance en sus últimas cinco presentaciones es de un empate y cuatro victorias. Los ecuatorianos terminaron en el primer lugar del Grupo B de este torneo con 14 puntos.

Al jugar como local, Alianza Lima llega como el equipo favorito. Asimismo, se debe tomar en cuenta las diferencias entre las plantillas, los jugadores que recuperan los dirigidos por Gorosito y el fútbol que han mostrado en los duelos anteriores.

Duelo con pocos goles

Por los antecedentes más recientes de Alianza Lima, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los últimos diez encuentros de los blanquiazules, donde se incluyen las dos presentaciones en el playoff a octavos.

Asimismo, se cumplió este pronóstico en dos de los anteriores tres partidos de Universidad Católica.

Partido con valla invicta

Ante los últimos resultados de Alianza Lima, es probable que no anoten ambos equipos. Esto se dio en seis de los anteriores diez encuentros de los blanquiazules, donde se incluye la ida del playoff frente al Gremio de Porto Alegre (2-0).

De igual manera, en dos de los cinco encuentros más recientes de los ecuatorianos no anotaron ambos equipos.

Más de 9.5 córners

Por lo mostrado en los últimos partidos, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones más recientes de Alianza Lima, así como en los dos encuentros ante Gremio.

Además, se superó esa cantidad de córners en tres de los anteriores cuatro duelos de Universidad Católica.

Cuotas: Alianza Lima vs Universidad Católica

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.78 Empate 3.47 Universidad Católica 5.04

Alianza Lima vs Universidad Católica: Enfrentamientos directos

Es el primer duelo entre ambos.