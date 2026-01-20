La industria de apuestas deportivas online en Perú atraviesa un momento de consolidación y crecimiento. Según Activa Research, el 40% de los limeños ya participa en este tipo de actividades, con un ticket promedio de S/104 por jugada. Este dinamismo ha abierto una nueva etapa en la que no basta con ofrecer variedad de partidos o bonos atractivos: la verdadera competencia se centra en quién puede garantizar experiencias más confiables y ágiles para el usuario.

Por su parte, la paytech regional ProntoPaga señala que el ticket promedio en Perú es de S/60 por jugada, según el monto total procesado por la compañía en su línea de negocio de apuestas digitales. Además, destaca que los métodos de pago más utilizados en esta industria son las billeteras digitales como Yape y Plin, junto con los QR interoperables, según datos transaccionales internos.

Con ese panorama, el mercado peruano evidencia una marcada concentración en empresas que priorizan la experiencia digital, registrando algunas plataformas internacionales y otras locales en el mercado peruano como las preferidas por los usuarios.

Este proceso de digitalización no surgió de manera inmediata, sino que se apoyó en una sólida regulación en 2023, implementada al año siguiente, la que permite otorgar licencia a operadores locales e internacionales fortalecidos por la habitualidad de los casinos físicos en el mercado peruano. Una normativa bien ejecutada, moderna y con un regulador abierto, que incluyó a operadores, plataformas y procesadores de pago, entre otros, creando mayor confianza en los usuarios y condiciones idóneas para la expansión del mercado.

“Hoy los jugadores son muy digitalizados y exigen más que entretenimiento: demandan procesos simples, retiros inmediatos y total transparencia. La confianza se ha convertido en el nuevo estándar que mide el éxito de las plataformas”, explica Micha Calmet, Country Manager de ProntoPaga.

En relación al mismo estudio de Activa Research, el público joven —principalmente entre 18 y 35 años— domina el segmento y exige experiencias digitales sin fricciones. Hoy el 78% de los usuarios prefiere canales digitales sobre físicos, con una marcada preferencia por apuestas pre-evento (43%), en que la velocidad de depósito resulta crítica en las ventanas de tiempo previas al inicio de los partidos. A su vez, Micha Calmet destaca que esta generación no solo busca ganar en sus apuestas, sino también tener control absoluto sobre sus fondos y seguridad frente a riesgos de fraude, características que ProntoPaga contiene a través de rigurosos controles.

“Nuestro trabajo es dar a los operadores las herramientas necesarias para competir en este entorno. Cuando un usuario puede depositar o retirar en segundos, sin dudas sobre la seguridad, esa experiencia genera fidelidad. Y ese es el éxito que vemos con los clientes que trabajan con nosotros”, destaca Calmet.

Más allá del entretenimiento

El futuro de la industria de apuestas en línea en Perú estará marcado por la capacidad de los operadores para ofrecer experiencias confiables y sin fricciones. En ese camino, la innovación en medios de pago ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en un requisito esencial de competitividad. “Perú está consolidándose como uno de los mercados más estratégicos de la región, y en ProntoPaga contamos con la infraestructura, los servicios y una suite completa de soluciones para acompañar a los operadores en su crecimiento. Somos expertos en la industria y estamos preparados para respaldar su expansión hacia el resto de Latinoamérica”, afirma Micha Calmet.