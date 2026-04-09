La Premier League presenta un duelo clave en su jornada 32. El Arsenal recibe al Bournemouth este 11 de abril en el Emirates Stadium. Analizamos los pronósticos del Arsenal vs Bournemouth para este enfrentamiento determinante en la lucha por el título.

Pronósticos del Arsenal vs Bournemouth





Victoria del Arsenal - 1.45 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.75 vía Betano

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Puntos clave para el partido Arsenal vs Bournemouth





El Arsenal ha ganado sus últimos siete partidos consecutivos como local en todas las competiciones.

Bournemouth es el sexto equipo con mayor registro de Goles Esperados (xG) por partido, con 1.61.

El Arsenal ha ganado sin recibir goles en 13 de sus 31 partidos de Premier League esta temporada (43%), el mejor registro de la liga.

En el 67% de los partidos de visitante del Bournemouth, ambos equipos anotaron, promediando un total de 3.60 goles por encuentro.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Bournemouth





El Arsenal llega como líder de la Premier League, con la necesidad de una victoria para mantener su ventaja en la lucha por el título. A pesar de eliminaciones recientes en copas domésticas, su rendimiento en el Emirates Stadium es consistente, habiendo ganado sus últimos siete encuentros en casa. El equipo de Mikel Arteta ha demostrado solidez en ambas áreas, siendo el segundo más goleador y el que menos goles ha recibido en la división.

Por su parte, el Bournemouth atraviesa una racha de once partidos sin perder, aunque con cinco empates consecutivos. Ubicados en la mitad de la tabla, su capacidad ofensiva es notable, especialmente como visitante, donde han logrado marcar en los estadios de todos los equipos del ‘Big Six’. Su estadística de Goles Esperados (xG) respalda su peligrosidad, a pesar de no promediar una alta posesión de balón.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Arsenal





El rendimiento del Arsenal en el Emirates Stadium justifica su favoritismo en el mercado 1x2. El equipo local ha ganado 20 de sus 24 partidos en casa esta temporada y solo ha perdido uno. Su solidez defensiva, con un promedio de 0.71 goles en contra por partido, contrasta con la fragilidad del Bournemouth como visitante, que ha encajado un promedio de 2.07 goles en sus desplazamientos. Estos datos respaldan una victoria local como el resultado más probable.

Apuesta 1: Arsenal vs Bournemouth: Victoria del Arsenal - 1.45 vía Betano

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan





Aunque la defensa del Arsenal es robusta, el potencial ofensivo del Bournemouth ofrece valor en el mercado ‘Ambos equipos anotan’. Este escenario se ha cumplido en 13 de los últimos 17 partidos de liga del Bournemouth. Además, el 67% de sus encuentros como visitante han registrado goles de ambos lados. Considerando que el Arsenal también ha visto este mercado cumplirse en cuatro de sus últimos seis partidos de liga, la cuota de 1.80 presenta una oportunidad atractiva.

Apuesta 2: Arsenal vs Bournemouth: Ambos equipos anotan: Sí - 1.75 vía Betano

Comparativa de cuotas Arsenal vs Bournemouth





Resultado Cuota Arsenal 1.45 Empate 4.45 Bournemouth 7.50

Alineaciones probables Arsenal vs Bournemouth



