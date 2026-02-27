Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Arsenal vs Chelsea, un duelo correspondiente a la jornada 28 de la Premier League que se jugará este domingo 1 de marzo en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Chelsea





Más de 7.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Más de 9.5 córners – 1.80 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.75 vía Betano

Análisis de apuestas Arsenal vs Chelsea

Arsenal y Chelsea se medirán en el partido más atractivo del fin de semana en la Premier League. En este compromiso de la jornada 28 se enfrenta el líder de la clasificación ante el equipo que ocupa la quinta casilla.

Los dirigidos por Mikel Arteta se encuentran en la cima con 61 puntos. Los Gunners tienen ocho compromisos sin perder entre todas las competencias y vienen de vencer al Tottenham (1-4) el pasado fin de semana.

Por su parte, Chelsea tiene una sola derrota en sus últimos diez partidos entre todas las competiciones. Los Blues empataron con Burley (1-1) en la fecha pasada. Los dirigidos por Liam Rosenior se ubican en la quinta posición con 45 unidades, a tres del Manchester United (4°).

Es importante señalar que el enfrentamiento entre ambos en la primera vuelta culminó empatado, pero los Gunners ganaron los dos duelos ante Chelsea en la semifinal de la EFL Cup. En esta oportunidad, los locales son favoritos, pero espera un duelo cerrado e intenso.

Remates al arco

En dos de los tres partidos entre ambos en la temporada se realizaron más de 7.5 tiros a portería, por lo que esto podría repetirse. Además, esto se dio en dos de las tres presentaciones más recientes de los dirigidos por Arteta.

Asimismo, se superó esa cantidad de remates al arco en dos de los últimos tres compromisos del Chelsea.

Acción desde las esquinas

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en uno de los dos duelos más recientes entre ambos, así como en las últimas dos presentaciones del Chelsea.

Además, en dos de los pasados cinco partidos del Arsenal en casa se superó esa cantidad de córners.

Goles de ambos equipos

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, y las características del partido, es probable que el enfrentamiento culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los dos clubes.

De igual manera, esto se dio en tres de los últimos cinco enfrentamientos entre Arsenal y Chelsea.

Cuotas Arsenal vs Chelsea

Resultado Cuotas Arsenal 1.62 Empate 4.15 Chelsea 5.30

Arsenal vs Chelsea: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 218 oportunidades. El balance es de 87 victorias del Arsenal, 62 empates y 68 triunfos del Chelsea. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: