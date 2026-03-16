Nuestros pronósticos Arsenal vs Leverkusen para este partido de vuelta por la Champions League se centran en el desempeño del equipo local. El encuentro se disputará el martes 17 de marzo en el Emirates Stadium, con una eliminatoria completamente abierta después del resultado en Alemania.

Pronósticos del Arsenal vs Leverkusen









Victoria del Arsenal - 1.30 vía Te Apuesto

Ambos equipos anotan - 1.97 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido de Arsenal vs Leverkusen

El empate 1-1 en el partido de ida puso fin a la racha récord de ocho victorias consecutivas del Arsenal en competiciones europeas.

El historial favorece al Leverkusen, que avanzó en cuatro de sus cinco eliminatorias a doble partido contra rivales ingleses.

Arsenal mantuvo su arco invicto en 12 de los 22 partidos que ha jugado como local esta temporada en todas las competiciones.

Gabriel Martinelli registra la tasa de conversión de tiros a gol más efectiva (40%) de la presente edición de la Champions League.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Leverkusen

Arsenal afronta este compromiso con la necesidad de validar su condición de local. Si bien el resultado en Alemania interrumpió una racha positiva en Europa, su rendimiento en el Emirates Stadium es su principal argumento, donde solo perdió un partido en casa durante la temporada 2025/26. La solidez de su defensa como local, la más consistente de la Premier League, será un factor determinante.

Por su parte, Leverkusen demostró en el primer encuentro que posee los recursos para competir, neutralizando el ataque de su rival durante largos tramos. Aunque su historial como visitante en Inglaterra no es el mejor, su capacidad para avanzar en este tipo de llaves es notable. El equipo llega con una sola derrota en sus últimos 13 partidos, lo que demuestra un momento de forma consistente.

Nuestra apuesta segura: victoria del Arsenal

El rendimiento del Arsenal en el Emirates Stadium justifica su favoritismo en el mercado 1x2. El equipo local cedió una sola derrota en toda la temporada y presenta el registro defensivo más sólido de la Premier League en su estadio. La dificultad que previsiblemente encontrará Leverkusen para generar ocasiones, sumada a la fortaleza del conjunto inglés, posiciona la victoria local como el desenlace más probable desde un punto de vista estadístico.

Apuesta 1: Arsenal vs Leverkusen: Victoria del Arsenal - 1.30 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

A pesar de la solidez defensiva del Arsenal, el equipo mostró ciertas vulnerabilidades en la Champions League, manteniendo su portería a cero en solo uno de sus últimos cinco partidos. Leverkusen ya demostró en la ida que tiene capacidad para generar peligro. Considerando que el equipo alemán deberá asumir riesgos para buscar la clasificación, se abre la posibilidad de un partido con goles en ambos arcos, lo que convierte a la cuota 2.00 en una opción de valor.

Apuesta 2: Arsenal vs Leverkusen: Ambos equipos anotan - 1.97 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Arsenal vs Leverkusen





Resultado Cuotas Arsenal 1.33 Empate 5.29 Leverkusen 9.95

Alineaciones probables Arsenal vs Leverkusen







