El Arsenal recibe al Sporting CP este miércoles 15 de abril en el Emirates Stadium para definir el pase a semifinales. El equipo local llega con una ventaja de 1-0, lo que obliga al conjunto portugués a buscar un resultado favorable como visitante en este duelo de la Champions League.

Pronósticos del Arsenal vs Sporting CP

Victoria del Arsenal - 1.50 vía Betano

Menos de 2.5 goles (línea asiática) - 1.98 vía Betano

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Puntos clave para el partido Arsenal vs Sporting CP

Desde la temporada 2023/24, el Arsenal ha jugado 17 partidos en casa por la Champions League, perdiendo solo uno.

Sporting CP ocupa el puesto 21 en la competición en Goles Esperados (xG) por 90 minutos, con un promedio de 1.49.

La selección “Ambos equipos no anotan” ha resultado ganadora en el 64% de los partidos del Arsenal en esta Champions League.

El Arsenal ha mantenido su portería a cero en 7 de sus 11 partidos en la presente edición del torneo.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Sporting CP

El Arsenal afronta este duelo en una posición ventajosa gracias al 1-0 obtenido en la ida. Aunque su rendimiento reciente en la liga local ha mostrado ciertas inconsistencias, su campaña en la Champions League ha sido sólida, con 10 victorias en 11 encuentros. Su principal fortaleza radica en la defensa, registrando el mejor promedio de Goles Esperados en Contra (xGA) de todo el torneo con solo 0.75 por partido.

Por su parte, el Sporting CP está realizando una campaña histórica, compitiendo por el título de la Primeira Liga y avanzando a fases inéditas en Europa. Se mantienen invictos en su liga desde agosto y llegan con la confianza de haber superado a rivales de peso. Su capacidad para gestionar la presión y explotar su condición de no favorito será fundamental si aspiran a remontar la eliminatoria.

Nuestra apuesta segura: victoria del Arsenal

El rendimiento del Arsenal como local en la Champions League justifica su favoritismo en el mercado 1X2. Desde la temporada 2023/24, solo han sufrido una derrota en 17 partidos en el Emirates Stadium. Además, esta temporada han ganado sus cinco compromisos europeos en casa. El Sporting CP, en contraste, ha ganado solo dos de sus últimos diez partidos como visitante en esta competición, lo que refuerza la probabilidad de una victoria local.

Apuesta 1: Arsenal vs Sporting CP: victoria del Arsenal - 1.50 vía Betano

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles (línea asiática)

La estructura defensiva del Arsenal es la más sólida de la competición, con el mejor registro de Goles Esperados en Contra (0.75 xGA). Esto dificulta la tarea para el Sporting CP, un equipo con una producción ofensiva limitada en el torneo (1.49 xG por partido). El hecho de que el 64% de los partidos del Arsenal en Champions hayan terminado sin goles de ambos equipos y que los locales hayan logrado 7 porterías a cero en 11 juegos, sugiere un encuentro cerrado. La ventaja de 1-0 permite al Arsenal gestionar el ritmo sin asumir riesgos innecesarios.

Apuesta 2: Arsenal vs Sporting CP: Menos de 2.5 goles (línea asiática) - 1.98 vía Betano

Comparativa de cuotas: Arsenal vs Sporting CP

Resultado Cuotas Arsenal 1.50 Empate 4.40 Sporting CP 7.40

Alineaciones probables: Arsenal vs Sporting CP