Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Arsenal vs Sunderland, un duelo correspondiente a la jornada 25 de la Premier League, que se jugará este sábado 7 de febrero en el Emirates Stadium

Pronósticos: Arsenal vs Sunderland

Arsenal gana y no marcan ambos equipos - 1.80 vía Stake

Arsenal marca en ambas partes – 1.95 vía Stake

Gol de Viktor Gyokeres - 2.05 vía Stake

Análisis de apuestas Arsenal vs Sunderland

Arsenal recibe la visita del Sunderland en un duelo de la jornada 25 de la Premier League. Los Gunners quieren seguir tranquilos en la cima de la clasificación, mientras que los visitantes buscarán mantenerse cerca de los puestos europeos.

Los dirigidos por Mikel Arteta se ubican en la cima de la tabla con 53 puntos. Los Gunners vienen de superar al Leeds United (0-4) el pasado fin de semana, mientras que en la Carabao Cup eliminaron al Chelsea tras derrotarlos (1-0) en la vuelta de la semifinal.

Por su parte, Sunderland derrotó al Burnley (3-0) en la fecha anterior, pero cayó por goleada en sus últimas dos visitas en la Premier League. Los recién ascendidos se ubican en la octava posición con 36 unidades, las mismas que suma Brentford y cuatro por debajo del Chelsea (5°).

Cabe mencionar que en la primera vuelta el duelo entre estos equipos terminó en empate (2-2), pero en esta ocasión los Gunners son claros favoritos por jugar en casa. También se espera un compromiso con varios goles.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes no extrañaría que Arsenal consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas dos victorias. Además, se debe tomar en consideración que los Gunners dejaron la valla invicta en sus anteriores dos presentaciones en el Emirates Stadium.

Por su parte, Sunderland no anotó en cinco de sus seis derrotas en la Premier League.

Apuesta 1: Arsenal vs Sunderland: Arsenal gana y no marcan ambos equipos - 1.80 vía Stake

Goles en ambas partes

Ante el poderío ofensivo del Arsenal no extrañaría que los dirigidos por Arteta anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus pasados cuatro compromisos entre todas las competiciones.

Asimismo, Sunderland en dos de sus últimas tres derrotas recibió goles en ambos tiempos.

Apuesta 2: Arsenal vs Sunderland: Arsenal marca en ambas partes - 1.95 vía Stake

Olfato goleador

El ariete Viktor Gyokeres anotó en dos de los tres partidos más recientes del Arsenal, por lo que esta historia podría repetirse frente al Sunderland. Cabe mencionar que el sueco suma 6 goles en la Premier League y un total de 11 en la campaña.

Apuesta 3: Arsenal vs Sunderland: Gol de Viktor Gyokeres - 2.05 vía Stake

Cuotas Arsenal vs Sunderland





Resultado Cuotas Arsenal 1.25 Empate 5.51 Sunderland 13.07

Arsenal vs Sunderland: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 154 oportunidades. El balance es de 63 victorias del Arsenal, 42 empates y 49 triunfos del Sunderland. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: