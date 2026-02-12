Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Aston Villa vs Newcastle, un duelo correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup que se jugará este sábado 14 de febrero en el Villa Park.

Pronósticos: Aston Villa vs Newcastle

Ambos equipos marcan - 1.55 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 1.63 vía Te Apuesto

Aston Villa anota el primer gol - 1.75 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Aston Villa vs Newcastle

Aston Villa y Newcastle se enfrentan por la cuarta ronda de la FA Cup. Los Villanos quieren aprovechar su buen momento para avanzar en la histórica competición, pero sus rivales vienen de ganar el fin de semana, por lo que intentarán volver a mostrar su mejor versión.

Los dirigidos por Unai Emery tienen una sola derrota en sus últimas seis presentaciones entre todas las competencias. Además, ganaron seis de los anteriores diez partidos. Los Villanos vencieron el fin de semana al Brighton (1-0) y en la quinta ronda de la FA Cup al Tottenham (1-2).

Por su parte, Newcastle cortó una racha de cinco encuentros sin ganar el pasado fin de semana con un triunfo ante el alicaído Tottenham (1-2). Las Urracas alcanzaron esta instancia tras eliminar al Bournemouth en penales.

Cabe mencionar que Aston Villa ganó dos de los últimos tres enfrentamientos ante Newcastle, donde se incluye el duelo del pasado mes de enero (0-2). En esta oportunidad, Los Villanos nuevamente aparecen como favoritos y se esperan varios goles.

Goles de ambos equipos

No extrañaría que ambos equipos anoten por los últimos resultados. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores cuatro encuentros del Aston Villa, así como en las cinco presentaciones más recientes del Newcastle.

Asimismo, esto se dio en dos de los pasados tres enfrentamientos entre ambos en este escenario.

Apuesta 1: Aston Villa vs Newcastle: Ambos equipos marcan - 1.55 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por las características del compromiso, y el poderío ofensivo de ambos conjuntos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en una de las anteriores dos victorias de Los Villanos y en las últimas tres presentaciones de Newcastle.

De igual manera, en tres de los pasados cinco duelos entre ambos se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Aston Villa vs Newcastle: Más de 2.5 goles - 1.63 vía Te Apuesto

Aston Villa anota el primer gol

Aston Villa vive un mejor momento que Newcastle y abrió el marcador en cuatro de sus últimos seis compromisos, por lo que esta historia podría repetirse. Además, esto se dio en dos de los anteriores tres duelos entre ambos.

Apuesta 3: Aston Villa vs Newcastle: Aston Villa anota el primer gol - 1.75 vía Te Apuesto

Cuotas Aston Villa vs Newcastle

Resultado Cuotas Aston Villa 2.22 Empate 3.46 Newcastle 3.12

Aston Villa vs Newcastle: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 177 oportunidades. El balance es de 60 victorias del Aston Villa, 41 empates y 76 triunfos del Newcastle. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: