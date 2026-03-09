Analizamos las cuotas y las estadísticas más relevantes para identificar las oportunidades de mayor valor en este partido de ida de los octavos de final, que se jugará el martes 10 de marzo en el New Balance Arena.

Pronósticos del Atalanta vs Bayern

Victoria del Bayern - cuota de 1.63 vía Stake

Harry Kane anotará en cualquier momento - cuota de 1.80 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Atalanta vs Bayern

El Bayern marcó un promedio de 2.75 goles por partido en la Champions League esta temporada.

La opción “Ambos equipos anotan” se cumplió en los cuatro partidos del Bayern como visitante en esta competición.

El equipo local ganó cuatro de sus últimos 10 partidos en casa por Champions League, con un promedio de 1.8 goles anotados.

Harry Kane marcó en los últimos cinco partidos del Bayern como visitante en todas las competiciones.

Análisis y estado de forma: Atalanta vs Bayern

El equipo italiano llega a esta fase tras una destacada remontada contra el Borussia Dortmund, demostrando una notable capacidad ofensiva en su estadio. Marcaron ocho goles en sus tres últimos encuentros de Champions en casa, lo que indica que tienen los recursos para desafiar a la defensa alemana. Su estrategia se basa en un juego ofensivo que, si bien es efectivo, podría dejar espacios considerables.

Por su parte, el Bayern se presenta como uno de los equipos más consistentes de Europa. Perdieron solo uno de sus últimos 20 partidos como visitante y anotaron en todos ellos, con un promedio de 3.1 goles por encuentro. Su sistema de presión alta y su contundencia en ataque los posicionan como un rival de máxima exigencia, capaz de capitalizar cualquier error defensivo.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Bayern

El rendimiento del Bayern como visitante justifica su favoritismo en el mercado 1X2. El equipo perdió solo uno de sus últimos 20 partidos fuera de casa y anotó la considerable cifra de 65 goles en ese lapso. Aunque el Atalanta presenta un desafío, la superioridad estadística y la consistencia del conjunto alemán respaldan una proyección de victoria. La cuota ofrecida presenta un valor considerable para un resultado de alta probabilidad.

Apuesta 1: Atalanta vs Bayern: Victoria del Bayern - 1.63 vía Stake

Apuesta de valor: Harry Kane anotará en cualquier momento

La efectividad de Harry Kane es un factor determinante. El delantero promedia un gol cada 76 minutos en esta Champions League, con 8 tantos en 8 partidos. Su racha actual incluye goles en los últimos cinco partidos del Bayern como visitante. Considerando que el Atalanta solo mantuvo su portería a cero en uno de sus cinco partidos europeos en casa, se anticipa que Kane tendrá múltiples oportunidades de anotar. Su estado de forma convierte esta cuota en una opción de valor.

Apuesta 2: Atalanta vs Bayern: Harry Kane anotará en cualquier momento - 1.80 vía Stake

Comparativa de cuotas Atalanta vs Bayern





Resultado Cuotas Atalanta 4.50 Empate 4.65 Bayern 1.63

Alineaciones probables Atalanta vs Bayern