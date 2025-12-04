Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Athletic Club vs Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga que se jugará este sábado 6 de diciembre en San Mamés.

Análisis de apuestas Athletic Club vs Atlético de Madrid

Athletic Club recibe la visita del Atlético de Madrid en un interesante compromiso de la jornada 15 de LaLiga. Los vascos viven una temporada para el olvido, pero buscarán levantar su fútbol frente a un cuadro colchonero que quiere recuperarse tras caer entre semana en el Camp Nou.

El cuadro vasco se ubica en la octava posición con 20 puntos y Atlético de Madrid es cuarto con 31, a seis de la cima ocupada por el FC Barcelona. Es importante señalar que los Colchoneros ganaron por la mínima diferencia los dos enfrentamientos con este rival de la temporada anterior.

Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de caer el pasado miércoles en casa ante Real Madrid (0-3) en un partido adelantado de la jornada 19. De igual manera, en la jornada anterior los Leones superaron al Levante (0-2). Cabe mencionar que Athletic perdió dos de sus últimas tres presentaciones en San Mamés.

Por su parte, Atlético de Madrid alcanzó una racha de siete encuentros sin perder entre LaLiga y Champions, pero ese buen momento se cortó tras caer en Camp Nou frente al Barcelona. Un punto a considerar es que los dirigidos por Diego Simeone solo han ganado dos duelos fuera de casa.

Ante el momento que viven ambos planteles, el Atlético aparece como favorito, pero se espera un duelo cerrado por los antecedentes más recientes.

Menos de 2.5 goles

Es probable que se anoten menos de 2.5 goles por los últimos resultados entre ambos y las presentaciones del Athletic Club. Ese pronóstico se cumplió en los dos enfrentamientos entre estos clubes de la campaña pasada.

Asimismo, no se superó esa cantidad de goles en dos de los tres partidos más recientes de los Leones en San Mamés. También esto se dio en cinco de las anteriores seis visitas de los colchoneros en LaLiga.

Remates al arco

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y la necesidad del Athletic Club, no extrañaría que el duelo culmine con más de 7.5 tiros a puerta. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones ligueras más recientes de los dirigidos por Ernesto Valverde.

De igual manera, en las últimas tres compromisos del Atlético, se superó esa cantidad de remates a portería.

Más de 8.5 córners

Es probable que se cobren más de 8.5 córners por el estilo de juego que tienen ambos equipos, sus antecedentes y las características de la cancha. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes de los vascos.

Además, en los últimos cuatro encuentros de los dirigidos por Simeone también se cobraron más de 8.5 córners.

Cuotas Athletic Club vs Atlético de Madrid

Resultado Cuotas Athletic Club 3.30 Empate 3.25 Atlético de Madrid 2.27

Athletic Club vs Atlético de Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 193 ocasiones. El balance es de 71 triunfos del Athletic, 32 empates y 90 victorias del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: