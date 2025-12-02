Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Athletic Club vs Real Madrid, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga que se jugará este miércoles 3 de diciembre en San Mamés.

Ambos equipos marcan - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Gol de Kylian Mbappé - 1.75 vía Betano

Análisis de apuestas Athletic Club vs Real Madrid

Athletic Club se enfrenta al Real Madrid en un duelo adelantado de la jornada 19 de LaLiga. Los vascos quieren mostrar su mejor cara en casa ante un equipo blanco que no vive un buen momento y necesita ganar para recuperar el liderato.

Los vascos tienen cuatro derrotas en sus últimos siete encuentros entre LaLiga y Champions League, vienen de superar al Levante (0-2) el pasado fin de semana y derrotaron al Real Oviedo (1-0) en la anterior presentación en San Mamés. Se ubican en la octava posición con 20 puntos.

Por su parte, Real Madrid vive un momento muy irregular. Los blancos se encuentran en la segunda posición con 33 unidades, ahora a 4 por debajo del Barcelona. Los dirigidos por Xabi Alonso tienen tres empates consecutivos siendo el último el fin de semana con Girona (1-1).

Cabe mencionar que los blancos vencieron al cuadro vasco en tres de los cuatro duelos más recientes, pero el enfrentamiento de la temporada pasada en este escenario terminó con triunfo de los leones.

Por las características de ambos equipos, y los anteriores enfrentamientos, se espera un partido cerrado e igualado. A pesar de esto, se debe mencionar que el Real Madrid, por la calidad de su plantilla, es el claro favorito en las apuestas.

Sin valla invicta

Por los resultados más recientes del Real Madrid, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas tres presentaciones. Además, esto se dio en tres de los cinco duelos más recientes del Athletic en San Mamés.

También se debe mencionar que ambas escuadras marcaron en el último partido entre ambos en este escenario.

Apuesta 1: Athletic Club vs Real Madrid: Ambos equipos marcan - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres enfrentamientos entre Athletic Club y Real Madrid.

De igual forma, se superó esa cifra de córners en el último compromiso del Athletic frente a su afición, así como en dos de las tres visitas más recientes del Real Madrid en LaLiga.

Apuesta 2: Athletic Club vs Real Madrid: Más de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Momento espectacular

Kylian Mbappé viene mostrando todo su olfato goleador en la temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero francés marcó el fin de semana frente al Girona y es el máximo artillero de LaLiga con 14 goles.

Además, en Champions League suma 9 tantos con lo que Kylian Mbappé ya tiene 23 en la temporada.

Apuesta 3: Athletic Club vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé - 1.75 vía Betano

Resultado Cuotas Athletic Club 4.05 Empate 3.95 Real Madrid 1.82

Athletic Club vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 212 ocasiones. El balance es de 64 triunfos del Athletic Club, 37 empates y 110 victorias del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: