Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Athletic Club vs Real Sociedad, un duelo correspondiente a ida de la semifinal de Copa del Rey que se jugará este miércoles 11 de febrero en San Mamés.

Pronósticos: Athletic Club vs Real Sociedad

Ambos equipos marcan - 1.89 vía Stake

Empate en la primera mitad – 2.02 vía Stake

Athletic Club gana en córners - 1.59 vía Stake

Análisis de apuestas Athletic Club vs Real Sociedad

Athletic Club se medirá con la Real Sociedad en un nuevo derby vasco. En este encuentro, correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey, los locales intentarán tomar ventaja, mientras que los Donostiarras buscarán mostrar su mejor imagen.

Se espera un compromiso muy parejo tal como se observa en todas las ediciones del derby vasco. Es importante tomar en consideración que estos equipos se enfrentaron en San Mamés el pasado 1 de febrero por LaLiga en un compromiso que culminó empatado (1-1).

Los dirigidos por Ernesto Valverde llegan con dos triunfos consecutivos frente al Valencia (1-2) en los cuartos de la Copa y ante Levante (4-2) el pasado fin de semana en LaLiga. Además, tienen tres duelos al hilo sin perder.

Por su parte, Real Sociedad suma 10 encuentros sin conocer la derrota. Los Donostiarras superaron al Alavés (2-3) en la ronda anterior y en la última jornada de LaLiga consiguieron un importante triunfo ante Elche (3-1) en Anoeta.

Al jugar en casa, Athletic Club aparece como favorito en las apuestas, pero se trata de un derby, por lo que podría pasar cualquier cosa.

Goles de ambos equipos

Por los últimos resultados de ambos equipos, es probable que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en ocho de las nueve presentaciones más recientes de los dirigidos por Ernesto Valverde.

Asimismo, ambos equipos anotaron en los últimos 11 partidos de la Real Sociedad y en las anteriores dos ediciones del derby vasco.

Apuesta 1: Athletic Club vs Real Sociedad: Ambos equipos marcan - 1.89 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Terminó igualada la primera parte en dos de los tres partidos más recientes entre ambos. Esto también se dio en tres de las anteriores seis presentaciones de los dirigidos por Valverde en San Mamés.

Apuesta 2: Athletic Club vs Real Sociedad: Empate en la primera mitad - 2.02 vía Stake

Dominio en córners

Por las características de la cancha, y el estilo de juego que tiene Athletic Club, no extrañaría que culmine con más tiros de esquinas, especialmente porque se espera que salga con todo al ataque al jugar en casa.

Ese pronóstico se cumplió en los dos duelos más recientes en casa de los dirigidos por Valverde, donde se incluye el anterior derby vasco.

Apuesta 3: Athletic Club vs Real Sociedad: Athletic Club gana en córners - 1.59 vía Stake

Cuotas Athletic Club vs Real Sociedad

Resultado Cuotas Athletic Club 2.22 Empate 3.10 Real Sociedad 3.25

Athletic Club vs Real Sociedad: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 171 oportunidades. El balance es de 67 victorias del Athletic, 44 empates y 58 triunfos de la Real Sociedad. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: