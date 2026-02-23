Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Atlético de Madrid vs Brujas, duelo correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League, que se disputará este martes 24 de febrero en el Metropolitano.

Pronósticos Atlético de Madrid vs Brujas





Más de 2.5 goles - 1.42 vía Te Apuesto

Atlético de Madrid marca en ambas partes – 1.90 vía Te Apuesto

Gol de Ademola Lookman en cualquier momento – 2.37 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Brujas

Atlético de Madrid se enfrenta al Club Brujas en un duelo correspondiente a la vuelta de los playoffs a los octavos de final de la Champions League. Los colchoneros necesitan mostrar su mejor versión ante un peligroso cuadro belga que quiere dar el golpe en la capital española.

Cabe mencionar que la serie está abierta tras el empate de la ida (3-3). Los dirigidos por Diego Simeone vienen de vencer el fin de semana al Espanyol (4-2). Un punto a tomar en consideración es que sus últimas tres victorias fueron por goleada. Además, los colchoneros ganaron tres de sus cuatro presentaciones en casa por la Champions.

Por su parte, Brujas superó en su último compromiso al Leuven (2-1) en la Jupiter League. Los belgas tienen tres triunfos y un empate en sus anteriores cuatro compromisos. Un punto a tomar en consideración es que los dirigidos por Ivan Leko perdieron tres de sus cuatro partidos fuera de casa en el torneo.

No hay duda que los colchoneros son claros favoritos en las apuestas ante las diferencias entre los equipos, el buen momento del Atlético de Madrid y sus últimos resultados como local. Además, se espera un duelo con varios goles.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos y sus últimos resultados no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Diego Simeone.

Asimismo, en los anteriores cuatro duelos de los belgas se superó esa cantidad de goles. También, esto se dio en todos los partidos del equipo colchoneros como local en la actual edición de la Champions League.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Brujas: Más de 2.5 goles - 1.42 vía Te Apuesto

Goles en ambas mitades

Ante el buen momento ofensivo que atraviesa Atlético de Madrid es probable que los colchoneros anoten en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos del equipo dirigidos por Simeone.

De igual forma, esto se dio en las tres victorias del Atlético de Madrid en casa por la fase anterior de la competición.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Brujas: Atlético de Madrid marca en ambas partes - 1.90 vía Te Apuesto

Gol de Lookman

Ademola Lookman anotó en los últimos dos partidos del Atlético, por lo que podría marcar en cualquier momento. El ariete viene de anotar el pasado fin de semana ante Espanyol y mostró su olfato goleador en cuatro de los seis compromisos más recientes de los colchoneros.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Brujas: Gol de Ademola Lookman en cualquier momento - 2.37 vía Te Apuesto

Cuotas Atlético de Madrid vs Brujas

Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.42 Empate 4.90 Brujas 6.68

Atlético de Madrid vs Brujas: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 9 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Club Brujas, 3 empates y 3 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cinco encuentros entre ambos fueron los siguientes: