Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de LaLiga 2026-2027. El partido se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, donde el conjunto rojiblanco intentará prolongar su buena racha en el campeonato y sumar tres puntos importantes en la pelea por el liderato.

El Atlético llega después de empatar 1-1 ante el Stuttgart en la Champions League, aunque en LaLiga encadena cinco victorias consecutivas. Por su parte, el Deportivo viene de igualar 1-1 frente al Levante y acumula cinco jornadas sin ganar en el torneo.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. El Atlético de Madrid es favorito por su rendimiento reciente, su fortaleza como local y la diferencia de resultados entre ambos equipos.

Pronósticos Atlético de Madrid vs Deportivo

Apuesta segura: victoria del Atlético de Madrid – 1.29 1xbet

Apuesta de valor: Atlético de Madrid gana y menos de 3.5 goles – 1.56 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Atlético de Madrid vs Deportivo

El Atlético de Madrid encadena cinco victorias consecutivas en LaLiga.

Los rojiblancos suman 22 puntos en nueve jornadas y ocupan la segunda posición.

El Deportivo acumula cinco partidos ligueros sin ganar y viene de empatar 1-1 ante el Levante.

El equipo de Diego Simeone ha marcado 12 goles en sus cinco triunfos ligueros más recientes.

El Atlético ha ganado cinco de sus últimos seis enfrentamientos contra el Deportivo.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Deportivo

El Atlético de Madrid afronta este encuentro en un buen momento en LaLiga. El equipo dirigido por Diego Simeone ha ganado sus últimos cinco compromisos ligueros ante Espanyol, Alavés, Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad. Esta secuencia le ha permitido alcanzar los 22 puntos y mantenerse en la segunda posición, a cinco unidades del Barcelona.

Los rojiblancos también han mostrado capacidad para resolver partidos ajustados. En su última presentación liguera, vencieron 1-0 al Espanyol gracias a un gol de Álex Baena en los minutos finales. Aunque entre semana empataron 1-1 ante el Stuttgart en la Champions League, el equipo rescató una nota positiva con el regreso al gol de Julián Álvarez.

El objetivo ahora será trasladar esa regularidad al Metropolitano y aprovechar la condición de local para sumar otros tres puntos. El Atlético cuenta con recursos ofensivos y una estructura competitiva que le permiten asumir el protagonismo, aunque deberá administrar el desgaste de sus compromisos recientes y las bajas de la plantilla.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña atraviesa una etapa más irregular. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo empató 1-1 ante el Levante en su último encuentro liguero y acumula cinco jornadas sin ganar. Pese a ello, se mantiene en la zona media-alta de la clasificación, con 11 puntos en nueve partidos.

El equipo gallego necesita mejorar su capacidad para cerrar los encuentros y reducir los errores defensivos. La visita al Metropolitano representa una prueba exigente, especialmente porque el Atlético atraviesa una racha positiva y suele imponer condiciones ante su afición.

Además, el Deportivo tendrá que afrontar el compromiso con varias ausencias importantes en ataque, entre ellas la de Pierre-Emerick Aubameyang. Sin embargo, futbolistas como Yeremay Hernández y Mario Soriano pueden aportar desequilibrio si encuentran espacios para salir al contragolpe

Con este panorama, el triunfo del Atlético de Madrid aparece como la alternativa principal. La diferencia de dinámica entre ambos conjuntos favorece a los locales, mientras que un partido con menos de cuatro goles también puede ser una opción interesante si los rojiblancos controlan el encuentro.

Nuestra apuesta segura: victoria del Atlético de Madrid

La primera recomendación es apostar por el triunfo del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco llega con cinco victorias consecutivas en LaLiga y ha demostrado capacidad para resolver partidos ante rivales de distintos estilos. Además, jugar en el Metropolitano representa una ventaja importante. El Atlético todavía no ha perdido como local en el campeonato y ha sumado tres victorias y un empate en sus cuatro encuentros ligueros disputados en casa.

El Deportivo, en cambio, acumula cinco jornadas sin ganar y necesita corregir algunos problemas defensivos para competir ante uno de los equipos más sólidos del torneo. Si Simeone consigue que sus jugadores impongan intensidad desde el comienzo, los locales tendrán argumentos para llevarse los tres puntos.

La principal dificultad será evitar el desgaste tras el compromiso europeo y superar un posible planteamiento defensivo del conjunto gallego. Aun así, por la dinámica de ambos equipos, el triunfo rojiblanco es la selección más directa.

Apuesta de valor: Atlético de Madrid gana y menos de 3.5 goles

Como segunda alternativa, proponemos combinar la victoria del Atlético de Madrid con menos de 3.5 goles en el partido. Esta selección exige que los rojiblancos ganen y que el encuentro termine con un máximo de tres tantos. El pronóstico encaja con la capacidad del equipo de Simeone para controlar los partidos y proteger su ventaja. El Atlético ha conseguido varias victorias recientes sin encajar goles, como el 1-0 ante el Espanyol y el 2-0 frente a Osasuna.

El Deportivo, por su parte, llega con dificultades para convertir sus actuaciones en victorias y podría priorizar el orden defensivo para intentar sumar en Madrid. Si los visitantes mantienen un bloque compacto, el partido podría resolverse con un marcador ajustado. Resultados como 1-0, 2-0 o 2-1 para el Atlético serían favorables para esta apuesta. En cambio, una victoria rojiblanca por 3-1 no cumpliría la condición de menos de 3.5 goles.

Se trata de una selección más exigente que el triunfo simple, porque deben cumplirse dos condiciones. Antes de publicar, conviene comprobar la cuota exacta disponible en 1xBet para determinar si ofrece un retorno atractivo.

Cuotas Atlético de Madrid vs Deportivo

Alineaciones probables de Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña