Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Atlético de Madrid vs Real Madrid, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga que se disputará este sábado 27 de septiembre en el Metropolitano.

Ambos equipos marcan – 1.60 vía Stake

– 1.60 vía Stake Más de 2.5 goles – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Resultado primera mitad – Empate – 2.30 vía Stake

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid en una nueva edición del derbi de la capital española. Los colchoneros buscarán demostrar toda la calidad de su plantilla, mientras que el cuadro blanco quiere extender su espectacular inicio de temporada.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de vencer al Rayo Vallecano (3-2) en un intenso compromiso. Además, en el campeonato actual, los rojiblancos empataron en tres de sus seis presentaciones. Se encuentran en la novena casilla con nueve puntos.

Por su parte, Real Madrid ganó sus seis compromisos ligueros. Los dirigidos por Xabi Alonso derrotaron en la fecha pasada al Levante (1-4) y se ubican en la cima de la clasificación con 18 unidades.

Es importante tomar en cuenta que tres de los anteriores cinco duelos entre ambos terminaron en empate. Por la actualidad de estos clubes, se espera un enfrentamiento parejo y con varios goles. Real Madrid llega como favorito, pero los rojiblancos sueñan con una victoria que les permita tomar otro aire en el inicio de temporada.

Duelo sin valla invicta

Por los anteriores resultados, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en nueve de las últimas diez ediciones del derbi. Además, los dos equipos marcaron en cinco de las seis presentaciones ligueras de los colchoneros.

De igual forma, anotaron ambos equipos en cuatro de los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Xabi Alonso.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Real Madrid: Ambos equipos marcan – 1.60 vía Stake

Más de 2.5 goles

Es probable que se anoten más de 2.5 goles ante el poderío ofensivo de ambos equipos y sus actuaciones en la temporada. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros del Atlético.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en cinco de los seis encuentros más recientes del equipo merengue.

Apuesta 2:Atlético de Madrid vs Real Madrid: Más de 2.5 goles– 1.70 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera un partido parejo, por lo que la primera parte podría culminar empatada. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro ediciones del derbi de Madrid. Asimismo, esto se dio en cuatro partidos de los dirigidos por Diego Simeone y en el debut de los blancos en LaLiga.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Real Madrid: Resultado primera mitad – Empate – 2.30 vía Stake

Cuotas: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Resultado Cuotas Atlético de Madrid 3.00 Empate 3.60 Real Madrid 2.25

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 222 oportunidades. El balance es de 57 victorias del Atlético, 55 empates y 110 triunfos de Real Madrid. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: