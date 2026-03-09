La Champions League presenta este duelo de octavos de final el 10 de marzo en el Metropolitano. Los pronósticos Atlético Madrid vs Tottenham evalúan a un equipo local sólido contra un Tottenham cuya prioridad parece ser evitar el descenso, lo que condiciona el análisis del encuentro.

Pronósticos del Atlético Madrid vs Tottenham





Victoria del Atlético Madrid - 1.50 vía Te Apuesto

Atlético Madrid gana y ambos equipos anotan - 2.98 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Atlético Madrid vs Tottenham

Atlético Madrid presenta uno de los ataques más efectivos de la Champions League esta temporada, con un promedio de 2.4 goles por partido.

Los encuentros del equipo madrileño en esta competición tienen una media de 4.3 goles, la segunda cifra más alta del torneo.

Tottenham ha conseguido únicamente dos victorias en sus últimos 10 partidos disputados como visitante.

El historial del Atlético Madrid ante clubes ingleses en la Champions League muestra solo una victoria en sus últimos 10 enfrentamientos.

Análisis y estado de forma: Atlético Madrid vs Tottenham





El Atlético Madrid llega a esta fase eliminatoria con un rendimiento notable en casa. Su solidez en el Metropolitano, donde solo ha cedido una derrota y un empate en 13 partidos de liga, es su principal argumento. En la Champions League, su capacidad ofensiva ha quedado demostrada, y el equipo de Diego Simeone parte con un favoritismo justificado por los datos y el contexto del rival.

Por otro lado, Tottenham vive una situación compleja. Aunque su fase de grupos en Europa fue correcta, su realidad en la Premier League, donde lucha por no descender, es una distracción significativa. Su bajo rendimiento como visitante, con resultados adversos ante equipos de menor calibre, proyecta un escenario complicado para su visita a Madrid. La prioridad del club parece estar en la competición local.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Atlético Madrid





El análisis de los mercados apunta a una victoria local como el resultado más probable. La situación doméstica del Tottenham, peligrosamente cerca de la zona de descenso, obliga a que su enfoque principal no esté en Europa. Esto, sumado a su registro de solo dos triunfos en sus últimas diez salidas, contrasta con la fiabilidad del Atlético Madrid en su estadio. El favoritismo del equipo español en el mercado 1x2 está respaldado por su consistencia y la fragilidad de su oponente.

Apuesta 1: Atlético Madrid vs Tottenham: Victoria del Atlético Madrid - 1.50 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Atlético Madrid gana y ambos equipos anotan





A pesar de su dominio, el Atlético Madrid ha mostrado cierta vulnerabilidad defensiva, concediendo goles en siete de sus últimos diez partidos en el Metropolitano. En su eliminatoria europea más reciente, permitió un total de 1.74 Goles Esperados (xG) a su rival. Tottenham, por su parte, solo ha dejado de marcar en uno de sus últimos cinco encuentros fuera de casa. La combinación de un ataque local potente y una defensa que concede ocasiones, junto a un visitante con capacidad de anotar, otorga valor a una cuota que contempla la victoria local sin mantener la portería a cero.

Apuesta 2: Atlético Madrid vs Tottenham: Atlético Madrid gana y ambos equipos anotan - 2.98 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Atlético Madrid vs Tottenham

Resultado Cuotas Atlético Madrid 1.50 Empate 4.36 Tottenham 6.05

Alineaciones probables Atlético Madrid vs Tottenham



