Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Barcelona vs Copenhague, duelo por la jornada 23 de la Champions League que se jugará este miércoles 28 de enero en el Camp Nou.

Barcelona anota más de 3.5 goles - 2.04 vía Te Apuesto

Barcelona gana a cero - 2.07 vía Te Apuesto

Gol de Raphinha en cualquier momento – 1.76 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Barcelona vs Copenhague

Barcelona se enfrentará con Copenhague en un compromiso correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán una goleada para escribir su nombre en los octavos de final, pero sus rivales tienen tres duelos sin perder en el torneo y llegan con posibilidad de avanzar a los playoffs.

Los blaugranas tienen nueve victorias y una derrota en sus anteriores diez presentaciones. Los dirigidos por Flick vienen de golear al Real Oviedo (3-0). Además, en la fecha anterior superaron al Slavia Praga (2-4). Se ubican en la novena posición con 13 puntos, los mismos que suman otros siete clubes.

Por su lado, Copenhague se ubica en la casilla 26 con 8 unidades, la misma cantidad que tienen otros cuatro equipos. El cuadro belga derrotó el pasado viernes al B.93 (3-2) en un amistoso, mientras que en la pasada jornada empataron en casa con Napoli (1-1).

Ante las diferencias entre las plantillas y el fútbol que han mostrado los blaugranas en Camp Nou es muy probable que se queden con los tres puntos por goleada. También se espera un compromiso dominado desde el arranque por el cuadro catalán.

Más de 3.5 goles

Por la necesidad de golear y el poderío ofensivo de los dirigidos por Han Flick, no extrañaría que Barcelona anote más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en su última presentación en el torneo, así como una de sus dos victorias en casa por la actual edición de la Champions.

También esto se dio en el triunfo de los blaugranas ante Athletic Club a inicios de mes por la semifinal de la Supercopa de España.

Apuesta 1: Barcelona vs Copenhague: Barcelona anota más de 3.5 goles - 2.04 vía Te Apuesto

Triunfo con valla invicta

Barcelona no recibió goles en siete de sus ocho victorias más recientes, por lo que esa historia podría repetirse frente al Copenhague. Asimismo, los belgas no recibieron goles en las anteriores cuatro derrotas y en dos de sus tres caídas en la competición.

Apuesta 2: Barcelona vs Copenhague: Barcelona gana a cero - 2.07 vía Te Apuesto

Gol de Raphinha

Raphinha llega en gran momento, por lo que podría anotar en cualquier momento. El brasileño tiene cinco goles en las cinco presentaciones más recientes de los catalanes entre todas las competiciones.

Cabe destacar que el ex Leeds United marcó un par de dobletes en la semifinal y final de la Supercopa de España. También anotó el pasado fin de semana frente al Real Oviedo.

Apuesta 3: Barcelona vs Copenhague: Gol de Raphinha en cualquier momento - 1.76 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Barcelona 1.14 Empate 8.24 Copenhague 18.61

Barcelona vs Copenhague: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 2 oportunidades. El balance es de 1 victoria del Barcelona y 1 empate. Los resultados de esos partidos entre ambos fueron los siguientes: