Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Barcelona vs Levante, un duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga, que se disputará este domingo 22 de febrero en el Camp Nou

Pronósticos: Barcelona vs Levante





Barcelona anotará más de 2.5 goles - 1.42 vía Te Apuesto

Barcelona no recibe gol – 1.93 vía Te Apuesto

Más de 10.5 córners - 1.75 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Barcelona vs Levante

Barcelona intentará recuperarse cuando reciba la visita del débil Levante en un encuentro de la jornada 25 de LaLiga. Los blaugranas vienen de perder el liderato tras su derrota con Girona, mientras que el cuadro visitante tiene tres caídas consecutivas.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de dos derrotas consecutivas ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey (4-0) y ante Girona (2-1) el pasado fin de semana. Los blaugranas se ubican en la segunda posición con 58 puntos, dos por debajo del líder Real Madrid.

Por su parte, Levante tiene tres caídas al hilo ante Athletic Club (4-2), Valencia (0-2) y Villarreal (0-1). Los recién ascendidos se ubican en la decimonovena posición con 18 puntos, a seis del Mallorca (18°) y siete por debajo del Rayo Vallecano (17°).

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, Barcelona se quedó con los tres puntos (2-3). Todo apunta a un nuevo triunfo de los catalanes por el fútbol que muestran en casa y la necesidad de ganar para volver a la cima.

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo del equipo local, y la necesidad de ganar, se espera que anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las seis victorias más recientes de los dirigidos por Flick, así como el duelo entre ambos de la primera vuelta.

Asimismo, se debe señalar que Levante recibió más de 2.5 goles en su última visita liguera ante Athletic Club (4-2).

Apuesta 1: Barcelona vs Levante: Barcelona anotará más de 2.5 goles - 1.42 vía Te Apuesto

Duelo con valla invicta

Ante las diferencias entre los equipos, y el fútbol que suele mostrar Barcelona, en casa no extrañaría que los catalanes dejan su valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los tres duelos ligueros más recientes en el Camp Nou.

De igual manera, Levante no marcó en tres de sus anteriores cuatro presentaciones.

Apuesta 2: Barcelona vs Levante: Barcelona no recibe gol - 1.93 vía Te Apuesto

Más de 10.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Barcelona, y sus continuos ataques en el Camp Nou, es probable que el duelo termine con más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres duelos de los blaugranas frente a su afición.

Apuesta 3: Barcelona vs Levante: Más de 10.5 córners - 1.75 vía Te Apuesto

Cuotas Barcelona vs Levante





Resultado Cuotas Barcelona 1.12 Empate 8.74 Levante 18.03





Barcelona vs Levante: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 39 oportunidades. El balance es de 29 victorias del Barcelona, 5 empates y 5 triunfos del Levante. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: