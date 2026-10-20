Los Pronósticos Bayern vs Arsenal anticipan un duelo sumamente táctico en la fase de liga de la Champions League. El partido se disputará el 21/10/26 en el Allianz Arena.

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Pronósticos del Bayern vs Arsenal

Más de 2.5 Goles – 1.60 vía 1xbet

Empate – 3.82 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Bayern vs Arsenal

El equipo local anotó 24 de sus 36 goles oficiales durante la segunda mitad de los encuentros.

Arsenal acumula 14 victorias consecutivas en la fase de liga del torneo y no ha recibido goles en la presente edición.

Harry Kane registra 2.61 Goles Esperados (xG), marcando tres de los ocho tantos de su equipo en la competición.

El mercado de ambos equipos anotan se cumplió en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos.

Análisis y estado de forma: Bayern vs Arsenal

El equipo local llega a este compromiso manteniendo un invicto de 10 partidos oficiales, aunque registrando tres empates, incluyendo un reciente 3-3 como visitante. Su volumen ofensivo es innegable, promediando cuatro goles por encuentro en el torneo, pero su fragilidad defensiva ha quedado expuesta al conceder seis tantos en sus últimos tres compromisos, un factor clave para el análisis de los mercados.

El conjunto visitante aterriza en Múnich con una racha impecable en el aspecto defensivo, sumando victorias recientes sin encajar goles. Su solidez es evidente al mantenerse invicto en el tiempo reglamentario en este torneo desde el inicio de la campaña anterior, ganando 13 de 17 encuentros. Esta consistencia estructural convierte al equipo inglés en un rival altamente competitivo y difícil de quebrar.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 Goles

La rentabilidad de esta selección se respalda en el alto volumen de producción ofensiva del equipo local. Nueve de los 10 partidos oficiales del Bayern en la temporada han superado esta línea, promediando 4.6 goles totales por encuentro. A pesar de la solidez defensiva del visitante, los registros históricos muestran que siete de los últimos 10 juegos del Arsenal en esta fase promediaron 3.1 goles. La combinación de ataques efectivos ofrece un claro valor.

Apuesta de valor: empate

La paridad en este enfrentamiento presenta una oportunidad fundamentada en la resiliencia del equipo visitante. Arsenal ha empatado cuatro de sus 11 partidos europeos durante 2026 al término del tiempo reglamentario. Además, en sus recientes salidas continentales donde su cuota superó la línea de 2.00, tres encuentros finalizaron igualados. Considerando que el cuadro local también ha registrado tres empates en su racha invicta, la probabilidad matemática de una división de puntos justifica la inversión.

Comparativa de cuotas: Bayern vs Arsenal

Alineaciones probables: Bayern vs Arsenal