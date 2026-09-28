Análisis y pronósticos para el Bélgica vs Francia por la Nations League. Francia busca extender su dominio reciente sobre un equipo belga en transición, en un partido que promete intensidad y oportunidades de mercado.

Este 28/09/2026, el King Baudouin Stadium será el escenario del duelo entre Bélgica y Francia por la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga A en la Nations League. Ambos equipos, con nuevos directores técnicos, buscan un resultado clave en sus aspiraciones. Los pronósticos para el Bélgica vs Francia sugieren un favoritismo para los visitantes.

Pronósticos del Bélgica vs Francia

Francia gana – 1.84 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.55 vía Stake

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Puntos clave para el partido Bélgica vs Francia

Francia ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos contra Bélgica.

El marcador global en esos cinco partidos es de 9-3 a favor del equipo francés, con un promedio de 5.2 remates al arco por partido.

Tanto Francia (20 goles) como Bélgica (14) estuvieron entre las selecciones más goleadoras del Mundial 2026.

Análisis y estado de forma: Bélgica vs Francia

Francia llega a este encuentro de la Nations League tras finalizar en cuarto lugar en el Mundial y con Zinedine Zidane al mando. El objetivo es claro: volver a la cima del fútbol mundial. Su historial reciente contra Bélgica es impecable, con cinco victorias consecutivas que respaldan su condición de favorito. La calidad de su plantilla, especialmente en ataque, les otorga una ventaja considerable para controlar el partido.

Por su parte, Bélgica atraviesa una fase de transición bajo la dirección de Mark van Bommel. Aunque alcanzaron los cuartos de final en el Mundial, el equipo debe consolidar una nueva estructura, especialmente en defensa. A pesar de su historial adverso reciente contra Francia, su capacidad ofensiva es consistente, habiendo anotado en 18 de sus últimos 20 partidos, lo que sugiere que pueden ser peligrosos en ataque.

Nuestra apuesta segura: Francia gana

La opción de menor riesgo se inclina hacia la victoria de Francia. Su dominio en los enfrentamientos directos es un factor determinante, habiendo ganado los últimos cinco duelos. Además, su rendimiento en territorio belga ha sido sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco visitas. El proceso de reconstrucción de Bélgica, sobre todo en la zaga, justifica el favoritismo de los visitantes en las cuotas Bélgica vs Francia.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Una oportunidad de valor se encuentra en el mercado de ‘Ambos equipos anotan’. Este pronóstico se ha cumplido en nueve de los últimos 13 partidos de Bélgica. El equipo belga rara vez se queda sin marcar, y su ataque cuenta con talento suficiente para vulnerar la defensa francesa. A su vez, Francia posee uno de los mejores ataques del mundo, pero también ha recibido goles con frecuencia, con este mercado resultando ganador en ocho de sus últimos 13 encuentros.

Comparativa de cuotas Bélgica vs Francia

Alineaciones probables Bélgica vs Francia