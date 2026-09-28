Análisis y pronósticos para el España vs Croacia. Los campeones del mundo buscan afianzar su liderato en el Grupo 3 de la Nations League.

Los pronósticos para el España vs Croacia anticipan un duelo clave por la Nations League. El partido, correspondiente a la segunda jornada, se disputará el martes 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

Pronósticos del España vs Croacia

Victoria de España – 1.21 vía Stake

Lamine Yamal anota en cualquier momento – 2.10 vía Stake

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Puntos clave para el partido de España vs Croacia

España acumula un invicto de 39 partidos en tiempo reglamentario, incluyendo amistosos.

Croacia ha marcado en sus últimos seis encuentros, pero no ha logrado mantener su portería a cero en sus últimos once compromisos.

Lamine Yamal fue una figura clave en el último partido, registrando siete remates contra Inglaterra.

Los enfrentamientos directos entre ambas selecciones son de alta anotación, promediando 4.4 goles en sus últimos seis duelos.

Análisis y estado de forma: España vs Croacia

España llega a este encuentro con la moral alta tras su éxito en el Mundial 2026 y una victoria inicial en la Nations League contra Inglaterra por 2-3. El equipo demostró una capacidad ofensiva notable, generando 3.12 goles esperados (xG) y seis grandes ocasiones. Su estilo de juego, basado en la posesión (63% en promedio en partidos competitivos de 2026), les permite controlar el ritmo y limitar las oportunidades del rival. Como locales y ante un oponente de menor jerarquía teórica, se espera que mantengan su dominio.

Por su parte, Croacia también inició su campaña con una victoria, superando a Chequia por 2-1. Aunque sus resultados recientes son positivos, con 10 victorias en sus últimos 13 partidos competitivos, no han mantenido su arco en cero en los últimos 11 juegos. Este dato sugiere una vulnerabilidad defensiva que un ataque como el español podría explotar. El equipo croata buscará capitalizar su experiencia en el mediocampo para frenar el ímpetu español y buscar oportunidades al contraataque.

Nuestra apuesta segura: victoria de España

La consistencia de España la convierte en una opción de bajo riesgo. Su condición de campeona del mundo, sumada a la reciente victoria sobre Inglaterra en Wembley, respalda su favoritismo. Las cuotas de 1.18 implican una probabilidad de victoria del 85%, un reflejo de su superioridad estadística y estado de forma. Considerando que solo dejaron de marcar en tres de sus últimos 39 partidos, la victoria local es el resultado más probable.

Apuesta de valor: Lamine Yamal anota en cualquier momento

Aquí se encuentra una oportunidad con mayor retorno. Lamine Yamal demostró su amenaza ofensiva con siete remates contra Inglaterra y fue el tercer jugador con más disparos en el Mundial 2026. Su estado de forma es excelente, con siete goles en siete partidos de La Liga en la nueva temporada. Su capacidad para generar peligro constante justifica una cuota de 2.10, que representa un valor considerable para un jugador de su calibre y momento actual.

Comparativa de cuotas: España vs Croacia

Alineaciones probables: España vs Croacia