México vs. Perú se enfrentan este martes 29 de septiembre en un nuevo amistoso internacional de la fecha FIFA. El partido se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La selección peruana buscará recuperarse después de la derrota por 4-1 ante Estados Unidos, mientras que México llega tras empatar 1-1 frente a Colombia en el debut de Rafael Márquez como entrenador.

Pronósticos del México vs. Perú

Más de 2.5 goles – 1.93

Ambos equipos anotan – 2.05

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Puntos clave para el México vs. Perú

Anotaron ambos equipos en los últimos dos duelos de México.

En dos de los cuatro duelos más recientes del Tri anotaron ambos equipos.

La Bicolor llega con dos derrotas consecutivas ante España (1-3) y Estados Unidos (4-1).

Se marcaron más de 2.5 goles en los cuatro duelos más recientes de Perú.

La selección peruana perdió tres de sus cinco presentaciones más recientes.

Análisis y estado de forma: México vs Perú

La selección peruana llega después de una dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos. La Bicolor comenzó ganando con un gol de Gianluca Lapadula, pero no pudo sostener la ventaja y terminó sufriendo una dura derrota.

El equipo de Mano Menezes tendrá ahora una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión, especialmente en defensa, luego de los goles recibidos ante el cuadro norteamericano. Además, se espera que siga haciendo pruebas con distintos jugadores.

Por su parte, México inició el nuevo ciclo de Rafael Márquez con un empate 1-1 ante Colombia. El conjunto mexicano comenzó perdiendo, pero reaccionó en el segundo tiempo gracias a una gran acción individual de Gilberto Mora, quien marcó el empate al minuto 62.

Más allá del resultado, el encuentro dejó como dato importante la reacción del Tri en el segundo tiempo ante un duro rival, además del buen fútbol que mostraron por momentos en este inicio de un nuevo ciclo. Cabe mencionar que México aparece como claro favorito, pero Perú intentará cerrar la fecha FIFA con una mejor versión.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes y el poderío ofensivo de México, no extrañaría un partido con tres o más goles. Además, se debe tomar en consideración que el Tri busca su primera victoria en este nuevo ciclo. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro duelos más recientes de México, así como en las últimas cuatro presentaciones de la Bicolor.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan

El mercado de ambos equipos marcan aparece como una alternativa interesante para este amistoso. Perú viene de anotar ante Estados Unidos, mientras que México también concedió frente a Colombia. Además, esto se dio en los dos duelos más recientes del Tri y en los anteriores cuatro compromisos de Perú. También, se cumplió ese pronóstico en una de los anteriores dos partidos entre ambos.

Cuotas México vs. Perú

Alineaciones probables de México vs. Perú