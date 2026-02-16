Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Benfica vs Real Madrid, un duelo correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League que se jugará este martes 17 de febrero en el Estadio da Luz.

Pronósticos: Benfica vs Real Madrid

Ambos equipos marcan - 1.57 vía Stake

Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.69 vía Stake

Más de 3.5 tarjetas- 1.62 vía Stake

Análisis de apuestas Benfica vs Real Madrid

Benfica se medirá al Real Madrid en un duelo correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League. Los portugueses quieren repetir la historia del enfrentamiento entre ambos (4-2) en la última jornada de la fase de liga, mientras que el cuadro blanco buscará mostrar su mejor versión.

Los locales tienen cuatro triunfos y un empate en sus anteriores cinco presentaciones. Los dirigidos por José Mourinho vienen de superar al Santa Clara (1-2) en el torneo luso, mientras que en la fecha anterior de la Champions vencieron a los merengues. Se ubicaron en la casilla 21 de la fase de liga con 10 puntos.

Por su lado, Real Madrid vive un buen momento bajo el mando de Álvaro Arbeloa. Los merengues golearon el fin de semana a la Real Sociedad (4-1) y tienen tres triunfos consecutivos. Terminaron la fase de liga en la novena posición con 15 puntos y no clasificaron directamente a octavos de final, esto por la derrota ante este rival portugués.

Cabe mencionar que los merengues son favoritos, pero se espera un duelo intenso, parejo y con varios goles.

Goles de ambos equipos

Por las características de ambos equipos, y sus anteriores presentaciones, no extrañaría que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos del Benfica, donde destaca el enfrentamiento con Real Madrid.

Asimismo, también ambos equipos marcaron en cuatro de los pasados seis compromisos del Real Madrid. Incluso, esto se dio en sus cuatro duelos más recientes en Champions.

Apuesta 1: Benfica vs Real Madrid: Ambos equipos marcan - 1.57 vía Stake

Olfato goleador

Kylian Mbappé vuelve a la convocatoria del Real Madrid tras recuperarse de una lesión, pero no extrañaría que anote en cualquier momento por su olfato goleador. El francés ya tiene 13 goles en la Champions League y un total de 36 en la temporada.

En el partido entre ambos de la fase de liga el ariete ex PSG anotó doblete.

Apuesta 2: Benfica vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento - 1.69 vía Stake

Más de 3.5 tarjetas

Se espera un encuentro muy intenso, por lo que podría terminar con más de 3.5 tarjetas. Es importante tomar en consideración que los dirigidos por Mourinho podrían intentar frenar el juego con faltas, algo que puede incidir a favor de este pronóstico.

Cabe mencionar que, en el anterior partido entre ambos, se superó esa cifra.

Apuesta 3: Benfica vs Real Madrid: Más de 3.5 tarjetas- 1.62 vía Stake

Cuotas Benfica vs Real Madrid

Resultado Cuotas Benfica 3.75 Empate 3.90 Real Madrid 1.93





Benfica vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El registro es de 3 victorias del Benfica y 1 del Real Madrid. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: