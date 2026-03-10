Los pronósticos del Bodo/Glimt vs Sporting CP anticipan un encuentro de alta intensidad. El equipo noruego, revelación del torneo, recibe al Sporting CP por los octavos de final de la Champions League este 11 de marzo en el Aspmyra Stadion.

Pronósticos del Bodo/Glimt vs Sporting CP

Victoria de Bodo/Glimt - 2.55 vía Stake

Más de 2.5 Goles en el partido - 1.62 vía Stake

Puntos clave para el partido Bodo/Glimt vs Sporting CP

El Bodo/Glimt acumula una racha de cuatro victorias consecutivas en la Champions League.

El Sporting CP ha anotado en 13 de sus últimos 14 partidos como visitante en competiciones europeas.

El club noruego no alcanzaba los octavos de final de esta competición desde el año 2000.

El delantero del Bodo/Glimt, Jens Petter Hauge, ha marcado seis goles con una cifra de Goles Esperados (xG) de solo 2.72, demostrando una alta efectividad.

Análisis y estado de forma: Bodo/Glimt vs Sporting CP

El Bodo/Glimt llega a esta fase en un estado de forma excepcional. Su campaña europea se ha caracterizado por un rendimiento sobresaliente, encadenando victorias contra rivales de la talla de Manchester City y Atlético de Madrid. Su clasificación a octavos, eliminando al Inter con un marcador global de 5-2, confirma su capacidad para competir al más alto nivel. La solidez en su estadio es su principal activo, habiendo ganado 16 de sus últimos 24 partidos europeos en casa.

Por su parte, el Sporting CP finalizó la fase de liga en una posición superior, demostrando consistencia y madurez táctica. Si bien su registro ofensivo como visitante es notable, su rendimiento defensivo ha sido irregular en esta campaña. El equipo portugués enfrenta este crucial partido con las ausencias por suspensión de Maxi Araujo y Pedro Goncalves, dos piezas importantes en su esquema, lo que podría condicionar su planteamiento en territorio noruego.

Nuestra apuesta segura: Victoria del equipo local

El historial reciente del Bodo/Glimt, especialmente en su estadio, fundamenta esta selección. A pesar de que el mercado 1x2 presenta cuotas equilibradas, el equipo noruego ha superado a rivales de mayor jerarquía en este mismo escenario. Han ganado sus últimos cuatro partidos en la Champions League, y en casa promedian 2.46 goles por partido en competiciones europeas desde la temporada 2023/24. Estos datos sugieren que su capacidad para obtener un resultado positivo está subestimada.

Apuesta 1: Bodo/Glimt vs Sporting CP: Victoria de Bodo/Glimt - 2.55 vía Stake

Apuesta de valor: Más de 2.5 Goles

Este mercado ofrece un valor considerable basado en las tendencias ofensivas de ambos equipos. Los partidos del Bodo/Glimt en la presente Champions League promedian 3.67 goles, con 11 de 12 encuentros superando la línea de 2.5. De igual manera, los enfrentamientos del Sporting CP registran una media de 3.5 goles. La combinación de un ataque local efectivo y un rival que ha marcado en 13 de sus últimas 14 salidas europeas crea un escenario propicio para un marcador con varios goles.

Apuesta 2: Bodo/Glimt vs Sporting CP: Más de 2.5 Goles - 1.62 vía Stake

Comparativa de cuotas Bodo/Glimt vs Sporting CP

Resultado Cuotas Bodo/Glimt 2.55 Empate 3.70 Sporting CP 2.55

Alineaciones probables Bodo/Glimt vs Sporting CP



