Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Bodo/Glimt vs Inter, un duelo correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League que se jugará este miércoles 18 de febrero en el Aspmyra Stadion.

Ambos equipos marcan - 1.52 vía Betano

Más de 2.5 goles – 1.55 vía Betano

Más de 10.5 remates a portería- 1.62 vía Betano

Análisis de apuestas Bodo/Glimt vs Inter

El Bodo/Glimt de Noruega buscará seguir dando sorpresas en la Champions League cuando reciba la visita del Inter de Milán, en un duelo correspondiente a la ida de los playoffs a los octavos de final de la competición europea.

Los locales llegan con seis partidos al hilo sin perder entre oficiales y amistosos. Este equipo terminó la fase de liga con espectaculares victorias frente al Manchester City (3-1) y Atlético de Madrid y se ubicaron en la casilla 23 de la competición.

Por su parte, Inter tiene una sola derrota en sus 13 presentaciones más recientes. Los neroazzurros vienen de vencer el pasado fin de semana a Juventus (3-2) en el Derby de Italia, mientras que en la última jornada del torneo los dirigidos por Christian Chivi superaron al Borussia Dortmund (0-2). Culminaron en la décima casilla de la tabla en fase de liga con 15 unidades.

Ante las diferencias entre las plantillas, Inter aparece como favorito, pero se debe tomar en consideración los últimos resultados del conjunto noruego, por lo que todo apunta a un duelo parejo y lleno de goles.

Goles de ambos equipos

Por las características de los dos equipos, y sus anteriores presentaciones, no extrañaría que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco presentaciones más recientes del Bodo/Glimt, así como en los últimos cuatro compromisos en Champions.

Asimismo, ambos equipos marcaron en dos de los tres encuentros más recientes de los neroazzurros.

Apuesta 1: Bodo/Glimt vs Inter: Ambos equipos marcan - 1.52 vía Betano

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus últimos resultados, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores nueve presentaciones del equipo noruego.

De igual manera, se anotaron más de 2.5 goles en los tres compromisos más recientes de los dirigidos por Chivu.

Apuesta 2: Bodo/Glimt vs Inter: Más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

Remates al arco

En dos de los últimos tres encuentros del Bodo/Glimt en Champions se realizaron más de 10.5 remates a portería, por lo que ese pronóstico podría cumplirse. Esto también se dio en la presentación del Inter de Milán el fin de semana ante Juventus.

Resultado Cuotas Bodo/Glimt 4.55 Empate 3.85 Inter 1.75

Bodo/Glimt vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Inter. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: