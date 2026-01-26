Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Borussia Dortmund vs Inter, un duelo por la jornada 23 de la Champions League que se jugará este miércoles 28 de enero en el Signal Iduna Park.

Ambos equipos marcan - 1.59 vía Stake

Borussia Dortmund anota el primer gol - 2.13 vía Stake

Más de 8.5 córners – 1.16 vía Stake

Análisis de apuestas Borussia Dortmund vs Inter

Borussia Dortmund se verá las caras con Inter en un duelo directo por la clasificación a octavos de final de la Champions League. Ambos equipos necesitan sumar obligatoriamente los tres puntos, pero también dependen de los resultados en otros estadios.

Los dirigidos por Niko Kovac vienen de golear al Unión Berlín (0-3) en la Bundesliga, pero tienen dos derrotas en sus últimas cuatro presentaciones en la competición. El cuadro alemán cayó en la pasada jornada frente al Tottenham (2-0) y en su anterior compromiso como local igualó con Bodo/Glimt (2-2). Se ubican en la decimosexta casilla con 11 puntos.

Por su parte, Inter ganó tres de sus cuatro duelos más recientes, pero tiene tres derrotas al hilo en la Champions. Los dirigidos por Christian Chivu golearon el pasado fin de semana al débil Pisa (6-2) en la Serie A. Mientras que en la fecha pasada cayeron con Arsenal (1-3). Se ubican en la decimocuarta posición con 12 unidades.

Ante las características del partido y la actualidad de ambos equipos se esperan unos 90 minutos muy igualados- También es probable que se anoten más de 2.5 goles. En las apuestas, Inter llega como favorito, pero las cuotas están parejas.

Ambos equipos anotan

Marcaron los dos equipos en cinco de las siete presentaciones del Borussia Dortmund en la Champions, por lo que esa historia podría repetirse. Además, esto se dio en dos de los cinco duelos más recientes.

También se cumplió este pronóstico en los últimos dos compromisos del Inter, así como en tres de los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Borussia Dortmund vs Inter: Ambos equipos marcan - 1.59 vía Stake

Dortmund abre el marcador

Borussia Dortmund abrió el marcador en cuatro de sus últimos cinco compromisos y en sus tres presentaciones como local en la actual fase de liga de la Champions. Por ese motivo, no extrañaría que se cumpla ese pronóstico ante Inter.

Asimismo, Inter recibió el primer gol en sus dos duelos más recientes y en sus anteriores tres encuentros en la competición.

Apuesta 2: Borussia Dortmund vs Inter: Borussia Dortmund anota el primer gol - 2.13 vía Stake

Acción desde las esquinas

Se cobraron más de 8.5 córners en dos de los últimos tres compromisos del Borussia Dortmund, así como en el duelo más reciente en casa por la competición. Por esa razón, es probable que se supere esa cantidad de tiros de esquina en el enfrentamiento con Inter.

De igual manera, se realizaron más de 8.5 córners en tres de los anteriores cuatro partidos de los neroazzurros.

Apuesta 3: Borussia Dortmund vs Inter: Más de 8.5 córners - 1.16 vía Stake

Resultado Cuotas Borussia Dortmund 2.95 Empate 3.55 Inter 2.41

Borussia Dortmund vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 6 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Borussia Dortmund, 1 empate y 3 victorias del Inter. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: