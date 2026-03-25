El partido se disputará este 26 de marzo en el Gillette Stadium. Brasil busca consistencia bajo un nuevo mando, mientras que Francia llega con una ofensiva consolidada y resultados sólidos, perfilándose como el equipo a vencer en estas apuestas del Amistoso Internacional.
Pronósticos del Brasil vs Francia
Puntos clave para el partido Brasil vs Francia
- Brasil atraviesa una transición con Carlo Ancelotti, habiendo registrado seis derrotas en 18 partidos de clasificación.
- Francia ha marcado al menos dos goles en sus últimos nueve partidos consecutivos.
- Los cinco partidos más recientes de Francia en eliminatorias mundialistas superaron la línea de 2.5 goles.
- Kylian Mbappé anotó cinco goles en seis partidos de clasificación para Francia, demostrando su efectividad.
Análisis y estado de forma: Brasil vs Francia
El equipo brasileño muestra un rendimiento irregular bajo la dirección de Ancelotti, con resultados mixtos y una defensa que genera dudas. Las ausencias por lesión de figuras como Gabriel Magalhaes y Alisson Becker debilitan aún más la zaga, un factor crítico frente a un ataque tan potente como el francés.
Por su parte, Francia llega en un estado de forma superior, con siete victorias en sus últimos diez encuentros oficiales. Su capacidad ofensiva es notable, promediando 2.4 goles por partido en esa racha y manteniendo una consistencia que justifica su favoritismo, incluso en un amistoso de alto perfil.
Nuestra apuesta segura: Victoria de Francia
El rendimiento actual de Francia ofrece una base sólida para considerarlos favoritos. El equipo de Didier Deschamps ha ganado siete de sus últimos diez partidos competitivos y mantiene un promedio de gol de 2.4 por encuentro. En contraste, Brasil ha mostrado vulnerabilidad y ha sufrido derrotas contra rivales de menor jerarquía. Las bajas defensivas de Brasil refuerzan la probabilidad de un resultado favorable para los europeos.
Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan
Este mercado presenta un valor considerable dadas las características ofensivas de ambos equipos. Francia ha anotado más de 1.5 goles en 11 de sus últimos 13 partidos. Brasil, a pesar de sus problemas, también tiene capacidad de gol, superando la línea de 1.5 goles en cuatro de sus últimos seis juegos. Con cinco de los últimos cinco partidos de Francia cumpliendo con ambos equipos anotan y más de 2.5 goles, la cuota de 1.83 es atractiva.
Comparativa de cuotas Brasil vs Francia
Alineaciones probables Brasil vs Francia
- Brasil: Ederson, Wesley, Bremer, Marquinhos, D. Santos, Casemiro, A. Santos, Vinicius Jr, Raphinha, Cunha, Pedro
- Francia: Maignan, Gusto, Konate, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Cherki, Dembele, Mbappe