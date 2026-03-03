Este miércoles 4 de marzo, Carabobo FC recibe la visita de Sporting Cristal en un duelo correspondiente a la ida de la fase 3 de Copa Libertadores. En los mercados de apuestas no hay un favorito claro, porque se espera un duelo intenso y parejo.

Pronósticos: Carabobo FC vs Sporting Cristal

Menos de 2.5 goles - 1.53 vía Betano

No anotan ambos equipos – 1.75 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Carabobo FC vs Sporting Cristal

En seis de los últimos siete partidos de Carabobo se marcaron menos de 2.5 goles.

El equipo venezolano no recibió goles en sus cuatro presentaciones más recientes en casa.

Carabobo le ganó los dos duelos a Huachipato en fase 2.

Sporting Cristal empató los dos partidos de la serie en fase 2 ante 2 de Mayo.

Los celestes igualaron tres de sus anteriores cuatro partidos.

Análisis y estado de forma: Carabobo FC vs Sporting Cristal

Carabobo FC se enfrenta al Sporting Cristal en un encuentro correspondiente a la ida de la serie de fase 3 de la Copa Libertadores, el cual se disputará en el Misael Delgado de Valencia. Se espera un duelo parejo por el nivel que han mostrado ambos equipos en la temporada.

Es importante señalar que Carabobo FC tiene siete presentaciones al hilo sin perder. Los dirigidos por Daniel Farías eliminaron en fase 2 al Huachipato de Chile (3-1). Además, el pasado fin de semana igualaron sin goles con Caracas FC en partido de la liga venezolana.

Por su parte, Sporting Cristal eliminó en penales al 2 de Mayo en la fase anterior. Los dirigidos por Paulo Autori solo tienen un triunfo en la temporada (0-2 vs Juan Pablo II) y empataron tres de sus cuatro partidos más recientes. Los celestes vienen de caer ante Sport Huancayo (2-1) en el Torneo Apertura de Liga 1.

Al tratarse del primer partido se esperan unos 90 minutos intensos, cerrados y muy peleados. Cabe mencionar que los granates no recibieron goles en sus cuatro presentaciones más recientes en casa. Además, tienen balance de dos empates y dos victorias.

Por su parte, en tres de los pasados cuatro partidos de Sporting Cristal se anotaron más de 2.5 goles, donde se incluye la ida de la serie en fase 1, aunque el duelo de vuelta culminó en empate sin goles.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

Por los resultados más recientes del Carabobo, y al tratarse del primer partido de la serie, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en nueve de las últimas diez presentaciones del equipo venezolano, así como en sus anteriores diez duelos en casa.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en dos de los cuatro partidos como visitante de Sporting Cristal en la temporada y en la vuelta de la serie en fase 2 de la Copa Libertadores.

Apuesta 1: Carabobo FC vs Sporting Cristal: Menos de 2.5 goles - 1.53 vía Betano

No anotan ambos equipos

Ante las características del partido, y también de los dos equipos, es probable que el enfrentamiento culmine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los siete compromisos más recientes de los dirigidos por Daniel Farías en el Misael Delgado de Valencia.

De igual forma, ambas escuadras no marcaron en dos de los pasados cinco duelos de los celestes fuera de casa y en su anterior presentación en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo (0-0).

Apuesta 2: Carabobo FC vs Sporting Cristal: No anotan ambos equipos - 1.75 vía Betano

Comparativa de cuotas Carabobo FC vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Carabobo FC 2.65 Empate 2.95 Sporting Cristal 2.80

Alineaciones probables Carabobo FC vs Sporting Cristal