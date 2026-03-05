Este domingo 8 de marzo del 2026, Los Chankas reciben la visita de Universitario en un duelo correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. En los mercados de apuestas los tricampeones son claros favoritos, pero se espera un partido parejo.

Pronósticos: Los Chankas vs Universitario

Ambos equipos anotan – 1.83 vía Betano

Universitario anota más de 1.5 goles - 2.00 vía Betano

Puntos claves para el partido Los Chankas vs Universitario

Ambos equipos están invictos en el Torneo Apertura.

Anotaron ambos equipos en cuatro de las cinco presentaciones de Los Chankas.

Se marcaron más de 2.5 goles en los últimos dos partidos del equipo local.

Los Chankas vencieron a la U la temporada pasada en este escenario.

Anotaron ambos equipos en tres de los anteriores cuatro partidos de la U.

Análisis y estado de forma: Los Chankas vs Universitario

Los Chankas se enfrentan a Universitario en un duelo de la sexta jornada del Torneo Apertura. Los locales llegan con dos triunfos consecutivos, mientras que los tricampeones vienen de ganar el pasado fin de semana, pero igualaron en sus tres presentaciones fuera de casa.

Los dirigidos por Walter Paolella vienen de vencer a Sport Huancayo (3-2) y Melgar (1-2, por lo que quieren extender su buen momento. Los Chankas se ubican en la tercera posición con 11 puntos, los mismos que suma la U y dos por debajo del líder Alianza Lima.

Por su parte, Universitario derrotó por la mínima diferencia en la fecha anterior al FC Cajamarca (1-0). Mientras que en sus dos presentaciones como visitantes los dirigidos por Javier Rabanal igualaron con Cusco (1-1) y Sporting Cristal (2-2).

Cabe mencionar que estos equipos empataron dos de sus tres enfrentamientos más recientes, pero Los Chankas se quedó con el triunfo en el Torneo Clausura pasado (3-1). En esta ocasión, los cremas son favoritos, pero se espera un partido parejo.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos marcan

Ante las presentaciones de ambos conjuntos en la temporada es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de Los Chankas en el Torneo Apertura.

Además, también anotaron ambos equipos en tres de los cuatro partidos más recientes de la U.

Apuesta 1: Los Chankas vs Universitario: Ambos equipos anotan – 1.83 vía Betano

Apuesta de valor: Goles de la U

Por los anteriores resultados es probable que Universitario anote más de 1.5 goles ante Los Chankas. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos disputados por los tricampeones.

De igual forma, los Chankas recibieron más de 1.5 goles en su compromiso más reciente en casa.

Apuesta 2: Los Chankas vs Universitario: Universitario anota más de 1.5 goles - 2.00 vía Betano

Comparativa de cuotas Los Chankas vs Universitario

Resultado Cuotas Los Chankas 4.80 Empate 3.00 Universitario 1.85

Alineaciones probables Los Chankas vs Universitario

Los Chankas: Camacho; Pimienta Cotto, Kaufman, Gonzáles; Sánchez, Takeuchi, Palomino, Quiroz, Guevara, Torres y Quintero.

Universitario: Romero; Carabalí, Santamaria, Riveros, Fara, Polo; Concha, Castillo, Pérez; Valera y Alzugaray.