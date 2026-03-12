Este 14 de marzo, Stamford Bridge será el escenario de un importante partido de la Premier League. Los pronósticos Chelsea vs Newcastle se inclinan hacia el equipo local, que busca consolidar su posición en la tabla alta frente a un rival con serias dificultades fuera de casa.

Pronósticos del Chelsea vs Newcastle





Victoria del Chelsea - cuota 1.78 vía Stake

Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan - cuota 1.66 vía Stake

Puntos clave para el partido Chelsea vs Newcastle

El rendimiento del Newcastle United como visitante es deficiente, con solo 3 victorias en sus 14 desplazamientos ligueros esta temporada.

Newcastle no ha conseguido una victoria en Stamford Bridge desde el año 2012. En las 14 visitas desde entonces, el Chelsea se ha impuesto en 12 ocasiones.

Ambos equipos figuran entre los más rentables en el mercado “Ambos equipos anotan”: Chelsea (69% de sus partidos) y Newcastle (66%).

El Chelsea ha mostrado consistencia al obtener un resultado positivo en sus cinco partidos posteriores a un compromiso de la UEFA Champions League.

Análisis y estado de forma: Chelsea vs Newcastle

El equipo local llega a este encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la lucha por los puestos de Champions League. Su rendimiento en Stamford Bridge ha sido consistente bajo la nueva dirección técnica, permaneciendo invicto en sus últimos cinco partidos de liga en casa. Este buen momento se ve reforzado por su capacidad para obtener resultados positivos inmediatamente después de competir en Europa.

Por otro lado, Newcastle United enfrenta un panorama complejo. A pesar de sus aspiraciones europeas, su rendimiento como visitante es una debilidad estructural, ubicándose entre los peores equipos de la liga en esta condición. Han concedido 19 goles y anotado solo 14 en sus 14 salidas, una estadística que refleja su fragilidad lejos de su estadio y que será un factor clave para este enfrentamiento.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Chelsea





El rendimiento del Newcastle fuera de casa justifica el favoritismo del equipo local en el mercado 1X2. La solidez del Chelsea en Stamford Bridge, donde solo ha cedido una derrota bajo el mando de su actual técnico, contrasta marcadamente con los problemas del equipo visitante. El historial reciente en este estadio, donde Newcastle no gana desde 2012, añade un peso estadístico considerable a esta selección, convirtiéndola en la opción más lógica y de menor riesgo.

Apuesta 1: Chelsea vs Newcastle: Victoria del Chelsea - cuota 1.78 vía Stake

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan

Aunque el Chelsea es favorito, sus registros defensivos abren una oportunidad para que Newcastle anote. Ambos equipos se posicionan en el top 3 de la Premier League en cuanto a la frecuencia con la que se cumple el mercado “Ambos equipos anotan”. Este patrón se ha repetido en los últimos cinco partidos de liga del Newcastle. La combinación de un ataque local efectivo y una defensa permeable, junto con un visitante que ha marcado en sus últimas cinco salidas, otorga un valor significativo a esta cuota combinada.

Apuesta 2: Chelsea vs Newcastle: Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan - cuota 1.66 vía Stake

Comparativa de cuotas Chelsea vs Newcastle

Resultado Cuotas Chelsea 1.78 Empate 4.25 Newcastle 3.85

Alineaciones probables Chelsea vs Newcastle







