Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Chile vs Brasil, correspondiente a la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 que se disputará este jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

Pronósticos: Chile vs Brasil





Más de 2.5 goles – 2.15 vía Betano

vía Betano Ambos equipos anotan – 2.15 vía Betano

vía Betano Brasil anota más de 1.5 goles – 1.83 vía Betano

Análisis de apuestas: Chile vs Brasil

Chile se enfrenta a Brasil en un partido correspondiente a la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un duelo entre dos selecciones que necesitan sumar los tres puntos para escalar en la tabla.

Cabe mencionar que una derrota para La Roja podría significar una temprana despedida de las aspiraciones por clasificar al Mundial 2026. Los dirigidos por Ricardo Gareca se encuentran en la novena casilla con 5 puntos.

En la doble fecha pasada, Chile cayó ante Argentina (3-0) en Buenos Aires y frente a Bolivia en Santiago (1-2). Tras ello, buscarán su segunda victoria en la eliminatoria ante una irregular Canarinha dirigida por Dorival Júnior.

Por su parte, Brasil derrotó el mes pasado por la mínima diferencia a Ecuador (1-0) y cayó por ese mismo marcador con Paraguay en Asunción. Se encuentra en la quinta casilla con 10 puntos, los mismos que suma Venezuela.

Todo apunta a un duelo parejo y abierto por la necesidad que tienen ambos equipos de conseguir los tres puntos, aunque Brasil es el equipo ampliamente favorito.

Duelo con varios goles

No extrañaría que se anoten más de 2.5 goles por lo mostrado en los últimos duelos de Chile y los antecedentes más recientes entre estas selecciones. Ese pronóstico se cumplió en las dos presentaciones de La Roja en la pasada doble fecha.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en dos de los cuatro encuentros anteriores entre ambos equipos y en dos de las últimas tres victorias de La Verdeamarela.

Apuesta 1: Chile vs Brasil: Más de 2.5 goles – 2.15 vía Betano

Sin valla invicta

Ante la necesidad de ambas selecciones y su floja defensa, es muy probable que el partido termine sin valla invicta. Esto se dio en dos de los últimos cinco encuentros de Brasil, así como en la derrota de Chile ante Bolivia (1-2).

Apuesta 2: Chile vs Brasil: Ambos equipos anotan – 2.15 vía Betano

Goles de la canarinha

A pesar que no mostró su mejor versión en las eliminatorias, no hay duda que Brasil cuenta con una delantera potente. Por ese motivo, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles en Santiago. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro partidos frente a Chile.

De igual manera, superaron esa cantidad de goles en dos de sus tres victorias más recientes, mientras que Chile viene de recibir más de 1.5 tantos en los duelos de la doble fecha anterior.

Apuesta 3: Chile vs Brasil: Brasil anota más de 1.5 goles – 1.83 vía Betano.

Cuotas: Chile vs Brasil

Resultado Cuotas Chile 6.10 Empate 3.85 Brasil 1.60

Chile vs Brasil: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 75 ocasiones. El récord es de 8 victorias para La Roja, 14 empates y 53 triunfos de la canarinha. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: