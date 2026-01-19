Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Inter vs Arsenal, un duelo de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 20 de enero en el Giuseppe Meazza.

No anotan ambos equipos - 2.02 vía Betano

Menos de 2.5 goles - 1.83 vía Betano

Resultado primer tiempo - Empate - 2.07 vía Betano

Análisis de apuestas Inter vs Arsenal

Inter recibe la visita del Arsenal en uno de los duelos más atractivos de la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League. Los Neroazzurros quieren seguir en puestos de clasificación directa a octavos de final, pero se enfrentan a un cuadro londinense que llega como líder invicto del torneo.

Los locales se ubican en la sexta posición con 12 puntos, los mismos que Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool. Los dirigidos por Christian Chivu tienen ocho duelos sin perder en los 90 minutos y vienen de vencer a Udinese (0-1), mientras que en la fecha anterior de la Champions cayeron con Liverpool en casa (0-1).

Por su parte, Arsenal solo tiene una derrota en sus últimas 20 presentaciones. Los dirigidos por Mikel Arteta viven una temporada de ensueño. Los Gunners son líderes de la fase de liga con 18 puntos y también se ubican en la cima de la tabla en Premier League. El pasado fin de semana igualaron con Nottingham Forest (0-0) y en la jornada anterior golearon al Brujas (0-3).

Ante los resultados más recientes de ambos equipos, y la calidad de sus plantillas, se espera un partido parejo, aunque Arsenal aparece como favorito en las apuestas. Asimismo, no sorprendería un compromiso con pocos goles.

No anotan ambos equipos

Por las últimas presentaciones del Inter, y las características del partido, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores seis compromisos de los Neroazzurros.

De igual forma, esto se dio en dos de los cuatro duelos más recientes del Arsenal, así como en el último partido entre ambos.

Apuesta 1: Inter vs Arsenal: No anotan ambos equipos - 2.02 vía Betano

Menos de 2.5 goles

Se espera un partido cerrado, luchado e igualado, por lo que podrían anotarse menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones del conjunto dirigido por Christian Chivu.

Asimismo, se marcaron menos de 2.5 goles en dos de los últimos cuatro encuentros de los dirigidos por Arteta.

Apuesta 2: Inter vs Arsenal: Menos de 2.5 goles - 1.83 vía Betano

Empate en el primer tiempo

Ante la categoría de ambas plantillas, y lo que se espera del partido, no extrañaría que el primer tiempo culmine igualado. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones del Inter.

Asimismo, terminó igualada la primera parte en tres de los cinco duelos más recientes del cuadro londinense.

Apuesta 3: Inter vs Arsenal: Resultado primer tiempo - Empate - 2.07 vía Betano

Resultado Cuotas Inter 2.80 Empate 3.35 Arsenal 2.55

Inter vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Inter y 2 triunfos del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: