Análisis de apuestas Tottenham vs Borussia Dortmund

Tottenham se enfrentará al Borussia Dortmund en un compromiso de la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un duelo directo en la lucha por terminar dentro del top 8 que brinda la clasificación directa a octavos de final.

Los locales se encuentran en la decimoprimera posición con 11 puntos y los alemanes se ubican en la decima casilla con la misma cantidad de unidades, pero con mejor diferencia de goles. Por ese motivo, se trata de un duelo directo por la clasificación

Los londinenses llegan con tres derrotas consecutivas. Los dirigidos por Frank Thomas vienen de caer el pasado fin de semana con West Ham (1-2) en la Premier League, mientras que en la anterior jornada del torneo derrotaron al Slavia Praga (3-0).

Por su parte, Borussia Dortmund tiene siete encuentros sin conocer la derrota. Los dirigidos por Niko Kovac vienen de superar al St Pauli (3-2) en la Bundesliga. Además, en la última fecha de la Champions empataron en casa con Bodo Glimt (2-2).

Ante los resultados de ambos equipos en la competición, no extrañaría un duelo parejo y con varios goles, aunque los alemanes aparecen como favoritos en las apuestas.

Goles de ambos equipos

Por las características de ambos equipos, y sus anteriores resultados, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes de los ingleses.

Asimismo, ambos equipos marcaron en cuatro de los últimos seis compromisos del Dortmund.

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus presentaciones más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres duelos de los Spurs, así como en sus pasados tres encuentros en el torneo.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores seis compromisos de los dirigidos por Kovac.

Acción desde las esquinas

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características del partido, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las tres presentaciones más recientes del cuadro inglés.

De igual forma, en dos de los últimos cuatro encuentros del Dortmund, se superó esa cantidad de córners.

Cuotas Tottenham vs Borussia Dortmund

Resultado Cuotas Tottenham 2.85 Empate 3.65 Borussia Dortmund 2.35





Tottenham vs Borussia Dortmund: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 6 oportunidades. El balance es de 4 victorias del Tottenham y 2 triunfos del Borussia Dortmund. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: