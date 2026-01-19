Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Real Madrid vs. Mónaco, un duelo de la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 20 de enero en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Mónaco

Real Madrid marca en ambas partes - 1.72 vía Te Apuesto

Real Madrid gana a cero - 2.50 vía Te Apuesto

Gol de Kylian Mbappé - 1.40 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Real Madrid vs Mónaco

Real Madrid se verá las caras con Mónaco en un partido clave para las aspiraciones de ambos en la competición. Los blancos quieren comenzar a asegurar su clasificación directa a octavos, mientras que el equipo visitante necesita sumar para seguir pensando en el playoff o dieciseisavos de final.

Los merengues tendrán su primera presentación en Champions bajo el mando de Álvaro Arbeloa. El equipo de la capital viene de caer ante Barcelona (3-2) en la Supercopa y con Albacete (3-2) en Copa del Rey, pero levantó cara el pasado fin de semana tras superar al Levante.

Real Madrid se ubica en la séptima posición de la tabla con 12 puntos, los mismos que Inter, Atlético de Madrid y Liverpool, por lo que se trata de un enfrentamiento muy importante. Los blancos cayeron en la última fecha frente al Manchester City (1-2).

Por su parte, Mónaco vive un mal momento. El equipo del Principado perdió tres de sus cinco compromisos más recientes. Los rojiblancos vienen de caer ante Lorient (1-3) en la Ligue 1, mientras que en la pasada fecha de la competición continental vencieron al Galatasaray (1-0). Se encuentran en la casilla 19 con 9 unidades.

Ante las diferencias entre los planteles y el fútbol que muestran los blancos en casa no hay duda que son claros favoritos. Además, se espera un partido con varios goles.

Goles en ambos tiempos

Por el poderío ofensivo del Real Madrid y la necesidad de mostrar su mejor versión no extrañaría que los de Álvaro Arbeloa anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los seis duelos más recientes. Asimismo, esto se dio en el último triunfo en Champions.

De igual manera, Mónaco recibió goles en los dos tiempos tanto en la última visita en Champions, como en una de sus anteriores dos derrotas.

Apuesta 1: Real Madrid vs Mónaco: Real Madrid marca en ambas partes - 1.72 vía Te apuesto

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes no extrañaría que los blancos consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro victorias del Real Madrid en el Bernabéu.

Además, eso se dio en el triunfo anterior de los merengues en casa por el torneo.

Apuesta 2: Real Madrid vs Mónaco: Real Madrid gana a cero - 2.50 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Kylian Mbappé llega un poco apagado a este partido, pero no extrañaría que anote un gol en cualquier momento por su gran olfato goleador. El ariete viene de anotar de penal en la última presentación ante Levante.

También se debe tomar en consideración que se podría cumplir la popular “Ley del Ex”, por el pasado del francés en Mónaco. En la temporada Kylian Mbappé tiene 19 goles en LaLiga y 9 en la Champions League.

Apuesta 3: Real Madrid vs Mónaco: Gol de Kylian Mbappé - 1.40 vía Te Apuesto

Cuotas Real Madrid vs Mónaco

Resultado Cuotas Real Madrid 1.32 Empate 5.47 Mónaco 8.44

Real Madrid vs Mónaco: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 2 oportunidades. El balance es de 1 triunfo del Real Madrid y 1 victoria del Mónaco. Los resultados de los dos partidos entre ambos fueron los siguientes: