Cienciano recibirá a Universitario por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este domingo 2 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto local logró romper una racha de derrotas tras vencer al Lanús y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que intentará trasladar ese buen momento al campeonato local.

Es importante señalar que Cienciano necesita la victoria ya que perdió sus dos compromisos en el Clausura. Por su parte, Universitario llega con dos triunfos consecutivos, por lo que quiere extender su gran arranque en el Clausura.

Todo apunta a un duelo muy intenso y parejo, aunque los locales son claros favoritos por la altura y el envión anímico del último triunfo en Sudamericana.

Pronósticos Cienciano vs Universitario

Cienciano o empate (Doble oportunidad) – 1.35 vía Stake

– 1.35 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.00 vía Stake

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Puntos claves para el partido Cienciano vs Universitario

Cienciano eliminó a Lanús (4-0) tras golearlo en la Copa Sudamericana.

Universitario inició el Clausura con dos victorias consecutivas: (1-2) ante ADT y (2-1) frente a Cusco FC.

Los cremas marcaron cuatro goles en sus dos primeras presentaciones del campeonato.

El último duelo entre ambos en este escenario terminó en un empate sin goles.

Se marcaron más de 2.5 goles en cinco de los últimos siete duelos de Cienciano en el semestre.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Universitario

Cienciano se enfrenta a Universitario en el partido más atractivo de la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un enfrentamiento entre un necesitado cuadro local y unos cremas que ganaron los primeros seis puntos que disputaron.

Los locales llegan con la moral por las nubes luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero necesitan ganar en el torneo. El pasado fin de semana cayeron con Juan Pablo II (2-0) y en el debut ante Melgar (1-3), por lo que no tienen puntos.

Universitario, por su parte, se ha mostrado como un equipo sólido y con múltiples variantes ofensivas en este arranque de semestre. Los cremas vienen de superar al AD Tarma (1-2) y Cusco (2-1) en las primeras fechas.

Todo apunta a un partido intenso, parejo y con muchas ocasiones de gol. Cienciano necesita hacerse fuerte como local, mientras que Universitario intentará sostener su invicto en una de las plazas más difíciles del fútbol peruano.

Nuestra apuesta segura: Cienciano o empate (Doble oportunidad)

Cienciano llega fortalecido tras eliminar a Lanús en la Copa Sudamericana, por lo que podría mostrar una gran versión. Además, jugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega representa una ventaja importante por la altura y el rendimiento que suele mostrar como local.

Universitario será un rival muy exigente, pero el contexto favorece al cuadro cusqueño para, al menos, sumar un punto. También, se debe señalar que los últimos dos duelos entre ambos en este escenario terminaron empatados.

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

Ambos equipos llegan con ataques en gran nivel. Cienciano viene de marcar cuatro goles ante Lanús, mientras que Universitario anotó más de 1.5 goles en sus tres compromisos más recientes entre el Torneo Clausura y su amistoso previo al campeonato.

Por la propuesta ofensiva de ambos y la necesidad de buscar el triunfo, el escenario es favorable para un encuentro con al menos tres goles.

Comparativa de cuotas Cienciano vs Universitario

Alineaciones probables Cienciano vs Universitario