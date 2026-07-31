Deportivo Moquegua recibirá a Melgar por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El cuadro rojinegro llega con puntaje perfecto tras derrotar a Cienciano y Sporting Cristal, mientras que los locales buscarán dar el golpe ante uno de los mejores equipos del campeonato.

Los visitantes atraviesan un gran momento futbolístico. Los dirigidos por Miguel Rondelli comenzaron el Torneo Clausura con una victoria por 3-1 sobre Cienciano en el clásico del sur y luego confirmó su buen nivel al vencer 2-1 a Sporting Cristal, resultados que lo mantienen entre los líderes del campeonato.

Deportivo Moquegua, por su parte, ha tenido un inicio competitivo. En la primera jornada igualó 2-2 frente a Comerciantes Unidos y posteriormente rescató un 0-0 ante UTC como visitante, por lo que buscarán su primer triunfo ante Melgar en casa.

Pronósticos Moquegua vs Melgar

Melgar gana – 2.05 vía Stake

– 2.05 vía Stake Melgar gana y más de 2.5 goles – 3.43 vía Stake

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Puntos claves para el partido Moquegua vs Melgar

Melgar suma dos victorias consecutivas en el Torneo Clausura.

Estos equipos igualaron sin goles en la Copa de la Liga.

Melgar goleó a Moquegua (4-0) en el Torneo Apertura.

Moquegua igualó sus dos duelos en el torneo.

Los locales tienen cinco partidos sin perder entre Liga 1 y Copa de la Liga.

Melgar ha convertido cinco goles en sus dos primeras presentaciones del Clausura.

Análisis y estado de forma: Moquegua vs Melgar

Melgar llega como uno de los equipos con mejor rendimiento en este arranque del Torneo Clausura. Los rojinegros iniciaron la tercera jornada como líderes, pero con los mismos puntos que Universitario. Mientras que los locales se ubican en la decimocuarta casilla.

Los rojinegros consiguieron dos triunfos importantes ante Cienciano y Sporting Cristal. Además, mostraron un juego ofensivo efectivo y una estructura defensiva sólida. Cabe mencionar que suman cinco partidos sin perder tomando en cuenta tanto las dos competiciones como los amistosos.

Por su parte, Moquegua, quiere extender su invicto en el semestre. Los locales tienen dos empates consecutivos, por lo que buscarán ganar frente a su público. Todo apunta a un duelo muy parejo, aunque los rojinegros son favoritos por la calidad de su plantilla.

Nuestra apuesta segura: Melgar gana

El equipo rojinegro llega con mayor confianza, mejor funcionamiento colectivo y un plantel de mayor jerarquía. Además, ya derrotó con claridad a Deportivo Moquegua durante el Torneo Apertura y atraviesa un gran momento tras imponerse a dos rivales de peso como Cienciano y Sporting Cristal, por lo que se espera un nuevo triunfo.

Apuesta de valor: Melgar gana y más de 2.5 goles

Melgar viene mostrando una gran capacidad ofensiva en el inicio del Clausura y ha marcado cinco goles en dos jornadas. Si logra imponer su ritmo desde el comienzo, no sería extraño ver un partido abierto con varias ocasiones de gol.

Además, se debe destacar que se anotaron más de 2.5 goles en los dos duelos de Melgar en el torneo, así como en el enfrentamiento entre ambos en el Apertura. También, se superó esa cantidad de goles en el empate de Moquegua como local en la primera fecha, por lo que esta historia podría repetirse.

Comparativa de cuotas Moquegua vs Melgar

Alineaciones probables Moquegua vs Melgar