Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules buscarán volver al triunfo tras dejar escapar dos puntos el pasado fin de semana, mientras que el conjunto visitante intentará confirmar el buen momento ofensivo que mostró en la jornada pasada.

Los dirigidos por Pablo Guede tienen cuatro puntos, luego de su victoria en el debut ante Sport Huancayo (2-1) y el empate con Comerciantes Unidos (2-2). Por su parte, Alianza Atlético cayó en la primera fecha ante Cusco FC (4-1) en la altura y golearon el pasado fin de semana en casa a Los Chankas (3-1).

Pronósticos: Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima marca más de 1.5 goles – 1.52 vía Stake

Ambos equipos marcan – 2.25 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima suma una victoria y un empate en el Torneo Clausura.

Ambos equipos marcaron cuatro goles en las dos primeras jornadas del Clausura.

Anotaron ambos equipos en las dos presentaciones de estos clubes en el campeonato.

Alianza Atlético venció a Alianza Lima (1-2) en la Copa de la Liga.

En el pasado torneo el enfrentamiento entre ambos culminó en un empate sin goles.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético en duelo correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo de Pablo Guede mantiene un importante potencial ofensivo, pero todavía no logra la solidez defensiva que mostró durante varios pasajes del Apertura.

Los blanquiazules suman cuatro puntos en el Torneo Clausura, donde derrotaron a Sport Huancayo (2-1) e igualaron con Comerciantes Unidos (2-2) en el pasado fin de semana. Este sábado intentarán retomar su mejor versión.

Cabe mencionar que en ataque, los blanquiazules cuentan con variantes de jerarquía. Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Fernando Gaibor lideran un equipo que genera numerosas ocasiones de gol y que, jugando como local, suele asumir el protagonismo desde el inicio.

Por su parte, Alianza Atlético llega con confianza después de golear a Los Chankas (3-1). El conjunto sullanense reaccionó muy bien tras la dura derrota sufrida en Cusco y volvió a mostrar un ataque dinámico, aunque continúa dejando dudas en defensa.

Todo apunta a un compromiso atractivo, aunque no hay duda que los blanquiazules son claros favoritos por las diferencias entre las plantillas y la localía. Alianza Lima buscará imponer condiciones desde el primer minuto, mientras que Alianza Atlético intentará aprovechar los espacios que pueda dejar el conjunto de Pablo Guede.

Nuestra apuesta segura: Alianza Lima marca más de 1.5 goles

Los blanquiazules convirtieron dos goles en cada uno de sus partidos del Clausura y enfrentarán a una defensa que ya recibió cinco tantos en las dos primeras fechas, por lo que este pronóstico se podría cumplir. También se debe mencionar el fútbol ofensivo que muestra Alianza Lima en casa.

Además, esto se dio en la última victoria de Alianza Lima en el Matute ante este rival, así como en sus seis triunfos más recientes en casa.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan

Las estadísticas recientes respaldan este mercado. Alianza Lima recibió goles tanto ante Sport Huancayo como frente a Comerciantes Unidos, mientras que Alianza Atlético anotó en sus dos presentaciones del Clausura y llega con la moral alta tras convertir tres goles a Los Chankas. Por las características ofensivas de ambos equipos, es un escenario con mucho valor.

De igual manera, se debe mencionar que anotaron ambos equipos en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de Alianza Lima en el semestre, así como en los últimos cuatro duelos de los visitantes tomando en cuenta Liga 1 y Copa de la Liga.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alineaciones probables: Alianza Lima vs Alianza Atlético