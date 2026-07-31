Sporting Cristal recibe a Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los celestes quieren recuperarse tras caer eliminados en Copa Sudamericana, mientras que los visitantes están invictos en el semestre.

Los dirigidos por Roberto Mosquera vienen de dos derrotas consecutivas frente a Melgar (2-1) el pasado fin de semana y ante Bragantino (1-0) en la Copa Sudamericana, por lo que necesitan levantar cara en la Liga 1.

Del otro lado estará un Juan Pablo II que viene de vencer derrotar a Cienciano (2-0) en la fecha anterior del Clausura y buscará sorprender a los celestes.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Menos de 3.5 goles – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Sporting Cristal gana y menos de 2.5 goles – 4.40 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder ante Bragantino (1-0) en Brasil.

Los celestes llegan con dos derrotas consecutivas.

Se anotaron menos de 2.5 goles en cinco de los anteriores seis encuentros de Sporting Cristal.

Sporting Cristal derrotó a Juan Pablo II (0-2) en el Torneo Apertura.

Se marcaron menos de 2.5 goles en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los visitantes.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Sporting Cristal se enfrenta a Juan Pablo II en duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los celestes afrontan un partido determinante para recuperar confianza después del golpe que significó la eliminación de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Roberto Mosquera tienen tres duelos al hilo sin ganar, donde resalta la eliminación ante Bragantino (1-0) en la Copa Sudamericana, mientras que en la fecha pasada cayeron fuera de casa ante Melgar (2-1).

Se debe destacar que el desgaste acumulado por la seguidilla de encuentros y el viaje desde Brasil son aspectos podrían influir en el desarrollo del compromiso, por lo que podrían darse variantes en el once de los locales.

Por su parte, Juan Pablo II llega con un panorama diferente. El triunfo por 2-0 sobre Cienciano confirmó el crecimiento del equipo y le permitió ganar confianza antes de visitar Lima. Además, este equipo igualó dos duelos en Copa de la Liga, así como en la primera fecha con Cajamarca (2-2), por lo que están invictos.

Todo apunta a un encuentro cerrado, pero Sporting Cristal por jugar en casa y las diferencias entre las plantillas aparece como el equipo favorito.

Apuesta de valor: menos de 3.5 goles

Los antecedentes recientes de ambos equipos muestran una tendencia hacia partidos cerrados. Sporting Cristal viene de disputar encuentros muy exigentes frente a Bragantino y Melgar, mientras que Juan Pablo II fortaleció su estructura defensiva en las últimas jornadas. Un partido con tres goles o menos luce como un escenario muy probable.

Cabe mencionar que se anotaron menos de 3.5 goles en los ocho compromisos de los celestes en el semestre. Asimismo, esto se dio en tres de las últimas cuatro presentaciones del equipo visitante.

Nuestra apuesta segura: Sporting Cristal gana y menos de 2.5 goles

Sporting Cristal sigue siendo superior por calidad de plantel y localía, pero se espera un partido igualado y un triunfo cerrado de los locales por los últimos resultados de ambos. El desgaste físico, las posibles rotaciones y la mejoría defensiva de Juan Pablo II hacen que resultados como 1-0 o 2-0 tengan un valor importante en este encuentro.

Es importante señalar que este pronóstico se cumplió en la victoria de los celestes en la primera fecha ante Deportivo Garcilaso y en el enfrentamiento entre ambos del Torneo Apertura.

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Juan Pablo II