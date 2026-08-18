Corinthians se enfrenta a Rosario Central en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo se jugará este jueves 20 de agosto en el Corinthians Arena. La serie está abierta tras el empate sin goles en la ida.

El Timao viene de caer ante Cruzeiro en el Brasileirao, pero ganó dos de los anteriores cuatro compromisos frente a su afición. Además, Corinthians se quedó con el triunfo en dos de las tres presentaciones como local en fase de grupos.

Por su lado, Rosario Central tiene cinco compromisos sin perder, donde destacan tres victorias. Ante el nivel de ambos equipos se espera un enfrentamiento parejo, pero los brasileños son claros favoritos.

Pronósticos Corinthians vs Rosario Central

Más de 1.5 goles – 1.65 vía Stake

vía Ambos equipos marcan – 2.65 vía Stake

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Puntos claves para el partido Corinthians vs Rosario Central

Anotaron ambos equipos en dos de los cuatro duelos más recientes del Corinthians.

Se anotaron más de 2.5 goles en tres de los últimos cuatro encuentros del Timao frente a su afición.

Se marcaron más de 1.5 goles en las tres presentaciones como local del Timao en fase de grupos.

Rosario Central ganó dos de sus tres partidos fuera de casa en el torneo.

Los argentinos tienen cinco partidos al hilo sin perder.

Análisis y estado de forma: Corinthians vs Rosario Central

Corinthians recibe a Rosario Central por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se espera que ambos equipos salgan con todo al ataque en busca de la clasificación porque el duelo de ida terminó en un empate sin goles.

El Timao viene de caer frente al Cruzeiro (1-2) con suplentes por el Brasileirao, pero ganó dos de los anteriores cuatro encuentros en casa. Cabe mencionar que los dirigidos por Fernando Diniz perdieron el último partido como locales en fase de grupos ante Platense (0-2).

Por su parte, Rosario Central venció por la mínima diferencia a Barrancas Central (0-1) el pasado fin de semana por la Liga Profesional. Además, ganaron tres de sus anteriores cuatro presentaciones. Es importante señalar que los dirigidos por Jorge Almirón perdieron su último partido fuera de casa en fase de grupos.

Ante las características de ambos equipos y todo lo que está en juego no extrañaría un partido muy intenso. De igual forma, se esperan varios goles.

Nuestra apuesta segura: Más de 1.5 goles

En cuatro de los últimos cinco partidos del Corinthians se anotaron más de 1.5 goles, por lo que esta historia podría repetirse. Esto también se dio en las tres presentaciones del Timao en casa por fase de grupos.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en tres de los anteriores siete duelos del cuadro canalla, donde se incluyen dos de sus últimos cuatro partidos fuera de casa.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan

En dos de los anteriores cuatro encuentros del Timao anotaron ambos equipos. Justamente esas presentaciones se dieron ante su público. Además, ese pronóstico se cumplió en una de las anteriores dos victorias de los argentinos.

Igualmente, se debe tomar en cuenta las características del partido porque está en juego el pase a cuartos de final.

Comparativa de cuotas Corinthians vs Rosario Central

Alineaciones probables Corinthians vs Rosario Central