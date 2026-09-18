Deportivo Garcilaso y Universitario se enfrentan en el gran partido de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un duelo entre los dos primeros de la clasificación. La U se encuentra en la cima, pero solo tiene un punto de ventaja sobre el cuadro local que sueña con arrebatarle el liderato.

El Garci intentará recuperarse porque viene de caer en su anterior presentación fuera de casa ante Sport Boys (1-0). Mientras que la U llega con la moral y el ánimo por las nubes tras superar a Alianza Lima (1-2) en el clásico, por lo que intentará extender su buen momento.

Ante la actualidad de ambos equipos se espera un enfrentamiento intenso y muy parejo. A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido.

Pronósticos Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Ambos equipos anotan — 1.87 vía Betano

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles — 2.47 vía Betano

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Puntos clave para el partido Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Deportivo Garcilaso ganó tres de sus últimos cuatro compromisos.

El Garci llega con 12 duelos sin perder frente a su afición.

Se marcaron más de 2.5 goles en cuatro de las cinco presentaciones anteriores del Deportivo Garcilaso en casa.

El enfrentamiento entre ambos del torneo pasado culminó en goleada de la U (4-1).

Anotaron ambos equipos en los tres duelos más recientes de la U.

Los cremas solo tienen una derrota en el Torneo Clausura.

Análisis y estado de forma: Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Deportivo Garcilaso recibe la visita de Universitario en el duelo más atractivo de la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo cusqueño llega a este partido con 19 puntos y la posibilidad de recuperar el primer lugar que se encuentra en manos de la U (20 unidades).

Se trata de un enfrentamiento entre los dos mejores equipos del campeonato. El Garci buscará recuperarse de su derrota de la jornada anterior con Sport Boys (1-0). Es importante señalar que los dirigidos por Lisandro Greppo ganaron sus cinco compromisos en casa por el Torneo Clausura.

Además, se debe destacar que se anotaron más de 3.5 goles en los últimos dos partidos del Deportivo Garcilaso frente a su afición. Se espera que este enfrentamiento también esté lleno de goles.

Por su lado, Universitario llega como líder después de una victoria de mucha importancia frente a Alianza Lima. Los cremas ganaron en Matute (1-2) y suman 20 puntos. Además, en el anterior compromiso fuera de casa la U superó a UTC (2-4).

El equipo de Héctor Cúper ha mostrado una producción ofensiva importante durante el Clausura: lleva 19 goles en nueve partidos, cifra que lo convierte en el mejor ataque del campeonato, algo que intentarán demostrar ante su inmediato perseguidor.

Es importante señalar que en el torneo pasado la U goleó al Deportivo Garcilaso (4-1) y también se quedó con los tres puntos en el último enfrentamiento en este escenario (0-1). Los cremas aparecen como favoritos, pero las cuotas están muy parejas.

Nuestra apuesta segura: Goles de ambos equipos

Los números de ambos equipos permiten pensar en un partido con alternativas en las dos áreas y sin valla invicta. Los dirigidos por Héctor Cuper llevan 19 goles en nueve jornadas y Garcilaso suma 14. Además, el equipo cusqueño anotó 8 tantos en sus dos anteriores duelos en casa.

Además, se debe señalar que anotaron ambos equipos en cuatro de los anteriores cinco encuentros de los dirigidos por Greppo en casa, así como en las últimas tres presentaciones del equipo crema.

Esto también se dio en tres de los anteriores cinco duelos entre ambos, donde se incluye el partido del Torneo Apertura.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles

Para buscar una cuota más alta, la elección es que ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ante el contexto y el poderío ofensivo de ambos conjuntos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco compromisos del Garci frente a su afición.

También esto se dio en cuatro de los últimos cinco duelos de Universitario y en el enfrentamiento entre ambos del semestre pasado. Los resultados que sirven para esta apuesta son, por ejemplo, 2-1, 1-2, 2-2 o 3-1.

Cuotas Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Alineaciones probables de Deportivo Garcilaso vs. Universitario